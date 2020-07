Obra reparada presenta nuevos hundimientos

A casi 20 días de que colapsara un tramo del colector Flores Magón, que además provocara el hundimiento de dos camiones repartidores, y que fuera reparado, otra parte de dicha obra ya presenta severos hundimientos.

El tramo ubicado sobre la prolongación Madero entre las calles Margarita Gómez Palacio y Flores Magón, fue cerrado a la circulación debido al hundimiento provocado presuntamente por una fuga de agua potable.

Los trabajos quedaron listo en esta semana, sin embargo, metros más adelante, sobre la calle Flores Magón, fue necesario reabrir para reparar los hundimientos que aparecieron tras el colapso.

Los vecinos del sector colocaron palos con pañuelos rojos dentro de los hoyancos que aparecieron para evitar que fueran creciendo y para evitar un accidente.

Los hundimientos se extienden sobre la calle Flores Magón hasta llegar la intersección del bulevar Las Cruces y el canal, punto en donde también se registran pronunciados hundimientos en el asfalto.

Cabe recordar que la obra terminó en enero de 2020, y que en menos de seis meses comenzó a presentar severos daños.

En su momento, el titular del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Lerdo (Sapal), Julio César Casas, dijo que la obra no ha sido entregada y no se recibirá en tanto no quede al 100 por ciento.

Se trata de una obra a cargo de la Comisión de Aguas del Estado de Durango (CAED), a quien hasta el propio alcalde Homero Martínez lanzó un llamado de atender aquellas que se encuentran "tiradas", como lo fue en su momento el tramo colapsado.

Una de las obras que también ha generado inconformidad entre los vecinos, es la que se realizó sobre la calle Rayón desde la avenida Zaragoza hasta la Ortiz de Zárate, tramo con severos daños.

El titular también mencionó que la reparación está a cargo de la CAED.