Defienden iniciativa para penalizar terapias de conversión sexual

El grupo parlamentario de Morena en la Ciudad de México defendió la iniciativa para penalizar las terapias de conversión sexual y mencionó que el dictamen delimita el tipo penal, para permitir acompañamiento religioso, terapéutico y médico, para orientar la sexualidad de las personas.

El diputado Eduardo Santillán, presidente de la comisión de administración y procuración de justicia, mencionó en conferencia de prensa, -previo al inicio del periodo extraordinario de sesiones en el Congreso capitalino en donde se discutirán cuatro dictámenes entre los que se incluye las terapias de conversión sexual-, que no "no se penaliza bajo ninguna circunstancia la actividad médica, se garantiza el ejercicio libre de la profesión médica y no se criminaliza la actividad de ministros de culto religioso".

Ante esto, el dictamen únicamente penalizará los métodos violentos que se utilicen contras las personas para obligarlas a orientar su sexualidad, en terapias, tratamientos, sean médicos, psicológicos, o en acompañamientos espirituales y religiosos.

Eduardo Santillán dijo que el grupo parlamentario de Morena no se tiene contemplada ninguna reserva al dictamen, ya que ésta define la penalización para los tratamientos que pretenda modificar la preferencia de una persona a través de la violencia emociona, psicosocial, tratos crueles o denigrantes.

"Que no está sancionado, un tratamiento psicológico en donde se tratan aspectos de sexualidad sin que haya violencia, eso no es una terapia de reconversión; una plática, una orientación de un ministro de culto religioso donde da su opinión a un feligrés, eso no es una terapia de reconversión", dijo.

En cuanto al resto de los dictámenes que se discutirán este día, el grupo de Morena adelantó que votarán en conjunto para la aprobación de las reformas a la ley orgánica de la fiscalía capitalina para la elección del fiscal anti corrupción y electora, así como el tema de la violencia política, la cual no se aplicará para el periodo electoral de este año, así como la aprobación del dictamen para ejercer el presupuesto participativo para el 2021.