Trae el en la sangre

La cantante reveló cinco cosas que la caracterizan Es muy distraída. Le encanta dormir. Le fascina comer y su platilo favorito es la carne en su jugo. En ocasiones es sarcástica. Es una persona muy positiva.

Creció escuchando canciones como Por tu maldito amor o Como quién pierde una estrella. Desde pequeña la música la ha marcado y cómo no si pertence a una de las dinastías más importantes de México, la de los Fernández.

Camila Fernández, hija de Alejandro y nieta de Don Vicente, ha seguido los pasos de ambos y desde hace unos años se lanzó a los escenarios con buenos resultados.

Hoy en día promueve su nuevo sencillo de nombre No te vayas. Se trata de una fusión del género urbano con mariachi.

La joven platicó en exclusiva vía zoom con El Siglo de Torreón de dicha melodía y de cómo es que lidia con la fama al ser integrante de los Fernández.

"La canción, No te vayas, la hicimos hace un año. Primeramente era urbana y luego se me ocurrió una locura que fue ponerle mariachi y creo que quedó muy bien ya que he recibido buenos comentarios en las redes sociales".

Debido a la contingencia, Camila tuvo que hacer un video animado, algo a lo que también han recurrido su padre, Alejandro Fernández y su hermano, Alex Fernández, en sus recientes sencillos.

"Íbamos a hacer un clip muy padre, pero por la pandemia tuvimos que hacerlo como caricatura. Creo que lo disfruté mucho, más que si lo hubieramos realizado en persona", dijo desde su casa en Guadalajara.

La cantante agradeció a sus seguidores la aceptación que de igual manera le han dado a sus sencillos anteriores como Mío, Te acostumbraste y El hijo de la innombrable.

"Estoy agradecida con el público que me ha seguido desde el día uno. Me han acompañado en este proceso de experimentar en diversos estilos y sonidos musicales".

Camila, además de cantar, compone y durante la charla externó que le gustaría que alguien de su familia interprete uno de sus temas.

"Hice muchas canciones durante la cuarentena. Estaría increíble que mi papá o mi hermano entonara uno de mis temas, igual y ahora podría darse por mi incursión en el género ranchero".

Siempre sonriente, la chica sostuvo que tanto Alejandro como Don Vicente están al pendiente de su carrera.

"Los dos están siempre viendo cómo voy en la música. Me dan muy buenos consejos y son muy lindos, la verdad".

Camila no descartó que en un futuro los cuatro (Vicente, Alejandro, Alex y ella) unan sus voces en una melodía.

"Considero que sería una buena idea, sin embargo, no lo hemos planteado. Antes de que operaran a mi abuelo, él me había ofrecido cantar a su lado un tema de Juan Gabriel, pero no se concretó. Uno de mis sueños es justamente cantar una melodía con él".

Al ser una Fernández, Camila sabe bien que su vida privada ya no será tan sólo de ella, sin embargo, está lista para afrontar tal situación. " No me importa mucho eso ya que crecí con eso. Voy a decidir qué es lo que voy a compartir y qué es lo que voy a compartir. Esto lo he aprendido de mi padre y de mi abuelo".

En cuanto a la contigencia del coronavirus, Fernández comentó que sirvió para que su familia se uniera más.

"Estamos más unidos y más felices que nunca. Estamos tratando de hacer algo diferente cada día. Yo vivía sola y no estaba acostumbrada a verlos todos los días, así que nos sirvió para conocernos otra vez. Estamos viendo muchas pe´lículas".

Camila Fernández aprovechó para agradecerles a los laguneros el apoyo que le han dado desde siempre a su familia y a ella.

"Sé que en la Feria de Gómez Palacio le pusieron al palenque el nombre de mi abuelo y se los agradezco. Espero que algún día pueda cantar en ese redondel".