Al momento en que el miércoles por la noche una tromba azotó el municipio de San Pedro, don Hilario, de 65 años, y su madre, de 90, se encontraban solos en casa. "Gracias a Dios que estamos vivos, nosotros nos subimos a la cama porque el agua se metió toda y estaba subiendo hasta el ras del colchón, se mojaron todos los muebles y estábamos asustados. El árbol de afuera se cayó, lo único que pedíamos es que no partiera el techo", relataron.

Don Hilario y su madre tienen 30 años viviendo en una humilde casa hecha de adobe, ubicada sobre la calle Chapultepec, de la colonia El Ancora, una de las tres más afectadas por la fuerte lluvia y viento que sorprendió a todo San Pedro.

"Nosotros estábamos aquí en la casa cuando se vino el aire muy fuerte. Después el agua chorreaba, nada más veíamos cómo el árbol de afuera se movía antes de que se cayera, intenté amarrarlo para que no destruyera el techo, pero no pude porque me ganó el peso" recuerda el hombre, quien pasó la mayor parte de la noche, hasta las 4:00 de la madrugada, sacando el agua que se quedó anegada dentro de su domicilio.

De acuerdo con el reporte preliminar del desastre natural, fue alrededor de las 20:00 horas que comenzó la precipitación, la cual se extendió por espacio de 40 minutos, en la que incluso destacó la presencia de granizo.

Una vez concluido el fenómeno natural, las autoridades realizaron el recorrido en la cabecera municipal, detectando la caída de 100 árboles, cinco de ellos de grandes dimensiones, de los cuales dos terminaron sobre viviendas que están a punto de colapsar. Además se presentó el derrumbe de algunas bardas, una perteneciente al antiguo cine de la ciudad, que terminó sobre un vehículo estacionado en la avenida Juárez, frente a la plaza principal del municipio. También se registró el derrumbe de un estimado de 30 postes, tanto de energía eléctrica como de telefonía.

A los recorridos pedestres encabezados por la alcaldesa Patricia Grado se sumaron el secretario del Gobierno del estado, Jesús María Fraustro; y Gerardo Márquez Guevara, fiscal general del Estado. Fueron acompañados por personal de Protección Civil Estatal y Municipal, así como de la titular de la Jurisdicción Sanitaria del municipio de Madero.

En una primera reunión, se estableció como prioridad el restablecer la energía eléctrica, ya que el 70 por ciento del municipio presentó fallas que derivaron en la escasez de agua potable y problemas en el drenaje, por lo que se presentaron brotes de aguas negras, situación que hasta la noche de ayer no fue resuelta.

Aunado a ello, hasta el momento suman alrededor de 300 viviendas afectadas, 150 de ellas presentaron inundaciones y en 80 más hubo daños en los techos, mismas que se concentraron en tres colonias: Barrio Nuevo, Miguel Hidalgo y El Ancora.

También se dio a conocer que otro de los puntos críticos es en materia de salud, ya que el Hospital General (HG) y la Clínica del IMSS sufrieron inundaciones, por lo que la mañana de ayer jueves comenzaron las acciones de desagüe. Se colocaron dos unidades de atención médica móvil para los ciudadanos, además de apoyarse con el ISSSTE de la ciudad.

Las autoridades estatales sobrevolaron el municipio, poniendo énfasis en el sector rural, descartando que los poblados estén incomunicados, los cuales sí presentaron algunos daños, pero no con la magnitud de los registrados en la cabecera municipal.

Las acciones de vigilancia están conjugadas entre las autoridades municipales, estatales, el Ejército, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), contando con alrededor de 250 efectivos desplegados, quienes además de las labores de vigilancia auxilian con el retiro de árboles.

Finalmente se dio a conocer que se buscará la declaratoria de emergencia que les permitirá acceder a recursos del Gobierno federal para la rehabilitación de las viviendas afectadas, así como la adquisición de apoyos alimenticios y de artículos de limpieza.