Reclusos del penal de Ciudad Victoria elaboran 300 mil cubrebocas

En el taller de costura del Centro de Detención y Sanciones (Cedes) de Ciudad Victoria durante la pandemia del coronavirus, los internos han realizado unos 300 mil cubrebocas.

La encargada de la Dirección de Readaptación y Reinserción Social a nivel estatal, Sonia Abigail Peña Romero, explicó a El Universal que actualmente participan en la elaboración 80 personas privadas de su libertad (PPL), que se dividen en tres turnos. Cada PPL, agregó, recibe una remuneración económica por su jornada de trabajo.

- ¿De qué forma ha servido esta actividad?

- "Ha permitido que las personas privadas de la libertad, se sientan comprometidos con el apoyo al Sector Salud y darse cuenta de la gran necesidad de este producto, y con ello que están aportando algo a la sociedad, lo que los tiene muy motivados", expresó Peña.

Comentó que al inicio de la pandemia se tenía incertidumbre de lo que iba a pasar, "al lograr este trabajo ha permitido que no sólo los 80 PPL que están laborando comprendan la magnitud del problema de salud, sino toda la población lo que no ha permitido tener estabilidad emocional en ellos al no sentirse tan estresados por la restricción de visitas, esto aunado a las videollamadas que se continúan realizando".

Al corte de este 23 de julio, las cifras oficiales de la Secretaría de Salud de Tamaulipas indican que van 13 mil 856 confirmados de casos positivos por Covid-19, de los cuales 7 mil 673 se han recuperado y 871 pacientes han fallecido. Reynosa continúa en primer lugar con 3 mil 5 casos positivos, en segundo lugar Matamoros con 2 mil 684 y en la tercera posición Tampico con 2 mil 6.