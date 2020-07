Guerreros del Santos Laguna cierran plantel

A pocas horas para que se ponga en marcha el Torneo Guard1anes de la Liga MX, Santos Laguna presentó a sus cinco incorporaciones y el refuerzo Gibrán Lajud, de manera virtual a los medios de comunicación.

A la distancia y desde el Territorio Santos Modelo, el presidente ejecutivo de los Guerreros, Dante Elizalde, mandó un mensaje de bienvenida a los nuevos elementos, provenientes en su mayoría de los Rojinegros del Atlas y la Jaiba Brava, sus "hermanos" en Orlegi Sports.

El mandamás de los albiverdes, dejó en claro, que ya no llegarán más jugadores, por lo que cierra este mercado de contrataciones, el cual fue limitado por la pandemia del COVID-19.

De las nuevas caras santistas, ninguno fue titular el pasado sábado en la Sultana, cuando los laguneros enfrentaron su último amistoso de preparación ante Rayados, pese a las bajas por lesión del uruguayo Brian Lozano y de Ayrton Preciado, las ausencias de Fernando Gorriarán y Diego Valdés, así como la salida del plantel del también ecuatoriano Eryc "La Culebra" Castillo y el arquero Jonathan Orozco.

También el estratega verdiblanco, Guillermo Almada, tuvo unas palabras para las nuevas incorporaciones, esperando que estén a punto en todos los aspectos, de cara a la atípica campaña que arranca mañana en Aguascalientes, sin espectadores en los estadios.

A DEJAR HUELLA

El único refuerzo de los Guerreros para la campaña que comienza este viernes, Gibrán Lajud, indicó que peleará por la titularidad bajo los tres palos ante Carlos Acevedo, el canterano que se perfila para iniciar ante Cruz Azul.

"La historia de Santos Laguna me exige dentro y fuera de la cancha, para tener mi mejor versión. Vengo a ganar títulos y no pasar desapercibido" expresó el guardameta proveniente de los Xolos de Tijuana.

3 PARTIDOS de pretemporada jugó Santos Laguna, logró dos victorias y perdió en una ocasión.

Agregó que está muy comprometido con el trabajo, para conseguir los objetivos en un equipo ganador que siempre pelea por los campeonatos.

"Vengo motivado y comprometido, hay gran competencia en mi posición, pero confío en mis capacidades, trayectoria y experiencia", mencionó.

Lajud señaló que cuando arribó a la Comarca para comenzar con la pretemporada, no pudo brindar declaración alguna, a pesar de siempre hacerlo ante los medios de comunicación, ya que no tenía contrato cerrado.

"Santos es un equipo protagonista y que se ve, estoy consciente que de tener una buena actuación, me abriría una vez más las puertas, de regresar a la Selección Nacional".

Aceptó que tiene una gran responsabilidad como refuerzo, al defender una META por dónde han pasado grandes arqueros nacionales e internacionales, incluso, que han salido campeones con los Guerreros.

Con su característica arrogancia, Gael Sandoval indicó que está agradecido por volver a portar los colores albiverdes, aunque no lo toma como una segunda oportunidad.

"Estoy muy feliz, no era algo que se planeó, pero se dio la oportunidad de volver y para mí es espectacular", comentó en su oportunidad.

Indicó que el tema económico pasó a segundo plano para volver a la Comarca, ya que es un tema que retomará más adelante en su carrera, al aceptar un reto personal.

"La madurez llegó en mi en lo mental, me costó mucha la estabilidad emocional, de ahí viene lo futbolístico, social y humano".

Walter Gael aclaró que en el pasado, cuando pasó a las filas de las Chivas, solamente comentó un dato, pero nunca existió una comparación, achacándole a los medios de comunicación, la interpretación de sus declaraciones, para convertirlo en un villano en la Laguna "me puedo equivocar, pero como mexicanos, debemos ver más lo bueno".

De su papel para el Guard1anes 2020 expresó: "Brian Lozano es un crack, pero no me comparo con él porque somos de diferentes estilos, aunque estoy enfocado en la oportunidad que se me está dando".

El ecuatoriano Manuel Balda, habló acerca de varios aspectos, muy diferentes de los que había manejado el club a partir de su llegada.

"Me considero un volante de llegada, consciente que me cuesta un poco jugar de 5 (contención)".

El sudamericano proveniente de los Zorros, manifestó que aportará lo mejor de su futbol, para poder conseguir grandes cosas con los Guerreros.

"De mi humilde trabajo el día a día, trato de estar al cien físicamente. Con el Profe (Almada) es un trabajo exigente, pero eso lleva a tener un equipo competitivo".

Quién fue su compañero en La Academia, Ismael Govea, expresó su alegría por llegar a Santos, por lo que agradeció la oportunidad tanto al cuerpo técnico como a la directiva.

"Dentro de la cancha, vamos a dejar todo por estos colores. Me he estado adaptando a un nuevo sistema para mí, voy poco a poco, porque al principio fue complicado".

Se le cuestionó si prefiere jugar como lateral o defensa, a lo que el seleccionado juvenil mexicano, respondió que se ha desempeñado incluso como lateral izquierdo, lo que le ayuda a crecer y competir por un puesto.

El veracruzano Ronaldo Prieto por su parte, señaló que aunque los verdiblancos han tenido bajas en varias posiciones, en lo personal debe trabajar muy fuerte para ganarse un lugar.

"He venido jugando por fuera, pero me gusta más por dentro, como interior" advirtió el exjugador de la Jaiba Brava.

Dejó en claro que hay mucha calidad en el plantel santista, donde el trabajo diario le permitirá buscar la titularidad "me siento feliz por la oportunidad de jugar en Santos Laguna".

Quien fuera su compañero en el conjunto tamaulipeco y canterano de los Guerreros, Alberto Ocejo, aunque estuvo al principio de la presentación y en vídeo, tuvo problemas desde la sala de prensa del TSM, por lo que no pudo expresar declaración alguna.

Padrino

A través de sus diferentes plataformas en redes sociales, el club le dio la bienvenida a Ulises Segovia, como su nuevo padrino para el Guard1anes 2020 de la Liga MX.

El pequeño de 7 años de edad sufrió de cáncer en los ojos cuando apenas tenía un año y medio, por lo que perdió la vista.

El capitán Julio Furch fue el encargado de darle la noticia de manera virtual.

Los Guerreros le dieron las gracias a Jahel, quien tuvo ese papel en el Clausura 2020, el cual se vio afectado por la pandemia.