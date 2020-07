Aclara Arturo Herrera importancia del cubrebocas

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, aseguró que usó como una analogía el que la recuperación económica dependerá del uso del cubrebocas.

En Palacio Nacional, ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de Hacienda indicó que durante una videollamada con la Canacintra usó esa expresión como una analogía de que la reactivación económica tendrá que tener medidas de cuidado y la economía tendrá que estar trabajando en circunstancias distintas.

"Era en un contexto de Canacintra, que tendrá que estar marcando distancias en las cadenas de producción, el uso de caretas y cubrebocas, era una analogía para decir que nos vamos a tener que reorganizar con mecanismos distintos", dijo.

Minutos antes, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre la expresión de Herrera y dijo que el secretario de Hacienda no pudo haber dicho que con cubrebocas se reactivará la economía, porque si así fuera, "me lo pongo de inmediato".

"Si fuese el cubrebocas una opción para la reactivación de la economía me lo pongo de inmediato, pero no es así. No creo que haya dicho eso. Yo sigo las recomendaciones de los médicos, de los científicos", ironizó.

Pero el titular de Hacienda pidió al mandatario hacer uso de la palabra para aclarar su dicho. "El regreso a una normalidad y a una recuperación, y como el presidente señaló, ya están empezándose a recuperar empleos, en la industria de la construcción hay recuperados más de 100 mil empleos, casi 140 mil.

"Pero están regresando a trabajar en condiciones distintas y esas condiciones implican medidas de sanidad y de cuidado, algunas de ellas pueden ser los cubrebocas, aquí traigo el mío", bromeó.

Al término de la presentación de una reforma al Sistema de Pensiones, se le hizo la misma pregunta al presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, quien dijo que el uso del cubrebocas no es que sea un factor fundamental para la reactivación económica, pero sí de gran ayuda para disminuir el contagio.