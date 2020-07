Grettell Valdez sufrió tras su divorcio de Patricio Borghetti

Grettell Valdez habló acerca de su divorcio con Patricio Borghetti, donde admitió que lleva una buena relación con él y con la familia que ha hecho con Odalys Ramírez.

En una entrevista con Alejandra Espinoza para el programa El break de las 7, la actriz comentó que su hijo Santino fue el que logró la unión entre las familias, ya que siempre cuenta con ellos para realizar una reunión.

"El primero que lo pidió fue él. No fue que yo levanté la mano y empecé a organizar. Él me dijo 'mamá ¿por qué en Navidad no hacemos una cena toda la familia?' y yo 'Ah, okey, les voy a avisar'. Él es el que siempre está proponiendo las cosas".

La originaria de Querétaro admitió que, en un principio, la separación fue un golpe duro para ella.

"Todo el mundo me pregunta o se sorprenden y me dicen 'yo no podría sentarme en la misma mesa con la pareja de mi ex'. Yo creo que sí se puede.

"Lo que más me ha dolido en la vida es la muerte de mi abuelo y el divorcio. Es fuerte, claro que lo sufrí, yo tenía un bebé en la cuna de casi un año, me quería morir".

La protagonista de novelas como Rebelde y Los pecados de Bárbara no quería que su hijo pagara las consecuencias de la separación ya que Borghetti siempre será su padre.

"Yo quiero que mi hijo sea feliz y no le puedo cargar mis frustraciones, mi dolor, mi odio, mi resentimiento, mi ira de alguien que es su papá y que es el único que va a tener en la vida.

"No le puedo cambiar el papá y lo va a tener el resto de su vida".

Grettel Valdez también dio a conocer que se encuentra separada de su esposo Leo Clerc, pero no porque ellos hayan peleado o porque hubo una infidelidad, sino porque él se encuentra en Suiza y debido a la pandemia no puede salir de su país de origen.

"Mi marido está atrapado en Suiza. No pudo llegar a mi cumpleaños. Cuatro semanas van a ser (de que no lo veo)".

La artista de igual manera declaró que la pandemia terminó con sus deseos de tener otro hijo.

"Dije que quería un hijo este año, creo que ya no va a haber hijo en la situación en la que vivimos.

"Soy muy afortunada, tengo un hijo espectacular, maravilloso que amo, ya soy mamá y ahí nos quedamos" comentó.