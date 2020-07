Rescatan a hombre extraviado 15 días

Un hombre que tenía al menos 15 días extraviado por la sierra de la presa Francisco Zarco, fue rescatado el mediodía de ayer por elementos de Protección Civil con el apoyo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).

Vicente García Ramírez, titular de Protección Civil, informó que ayer por la mañana recibieron el aviso por parte del jefe de Cuartel del ejido Nuevo Graseros, reportando un hombre en el cerro y se veía desde el vaso de la presa.

Al llegar los cuerpos de rescate, tuvieron que abordar una lancha para trasladarse hasta el punto donde se encontraba el hombre, teniendo que avanzar unos 30 minutos hasta que lo vieron.

Al ser cuestionado, el hombre dijo que se llama Javier Núñez Mendoza, de aproximadamente 65 años dee dad y mencionó que vive en la colonia Constancia de Torreón, pero no pudo aportar más datos sobre su domicilio exacto, ya que al intentar obtener mayor información, solo contestaba; "no sé, no sé".

Un torreonense que se percató del rescate, manifestó a las autoridades que él va cada semana a la presa y hace 15 días lo vio deambulando y le ofreció comida, pero Javier le arrojó piedras y aún así le dejó un plato con comida, que más tarde recogió, para luego alejarse.

Javier fue llevado a las instalaciones del DIF municipal para su resguardo y posterior investigación sobre sus familiares, a fin de entregarlo.

Rescate

Encuentran a un hombre perdido por la presa: *Protección Civil recibió el reporte ayer por la mañana y de inmediato acudió. *El jefe de Cuartel de Nuevo Graseros dijo que se encontraba por el cerro. *Los rescatistas tuvieron que transportarse en lancha para localizarlo. *El hombre dijo que se llama Javier Núñez y vive en la colonia La Constancia de Torreón.