Invita YouTube a formar parte de su documental

Sin duda alguna, este 2020 ha sido un año muy diferente a sus antecesores, es por ello que, a partir del próximo 25 de julio, como parte de una iniciativa de YouTube, podrás ser parte del documental "Life In A Day 2020" para reflejar este momento de la humanidad.

La plataforma de videos abrió la invitación a formar parte de este documental. Si deseas participar solamente debes grabar un día de tu vida y enviar tu material. Este documental cuenta con la producción de Didley Scott y la dirección de Kevin Macdonald. De acuerdo con la plataforma de videos el 2020 ha sido un año histórico para el mundo, no solo por la pandemia, sino por la expansión de incendios en lugares del mundo como Australia, los disturbios civiles en Hong Kong, y las vidas que ha cobrado el coronavirus.

"Queremos tejer estas experiencias y perspectivas únicas para crear una cápsula del tiempo de este momento. El largometraje final se editará en el transcurso de cinco meses, elaborado completamente a través de lo que se encuentra en el metraje enviado. Una vez que se cierre la ventana de envío, un equipo de 30 revisores multilingües estacionados en todo el mundo comenzará a revisar y traducir los videos enviados".

Habrá tres editores principales: Nse Asuquo ("House of My Fathers", "The Jazz Ambassadors"), Mdhamiri Á Nkemi ("The Pale Horse", "Blue Story") y Sam Rice-Edwards ("Whitney"), emprenderán un enorme esfuerzo de postproducción, trabajando junto al director Kevin Macdonald, para dar forma a la narrativa final de la película a partir de las imágenes enviadas" señaló YouTube en un comunicado.

¿Quién puede participar? Los cineastas están alentando a personas de todo el mundo a participar, y esperan capturar una amplia perspectiva de la vida. Las presentaciones están abiertas del 25 de julio al 2 de agosto, lo que significa que solo tendrá una semana para enviar su metraje en lifeinaday.youtube. Si bien solo un pequeño número de los clips enviados entrará en la película, YouTube y los cineastas esperan que el día de filmación se convierta en un día significativo de participación global. El proyecto "La vida en un día 2020" celebra la importancia de que todos se unan en un momento de colaboración mundial igualitaria.

Requisitos de grabación: Puedes grabar lo que hagas en el día, pero si aparecen otras personas, sin importar si son desconocidos, familia o amigos, deberás pedir que firmen un formulario de autorización para participar en el documental, de lo contrario tu video no podrá participar en el largometraje.

En caso de los menores de 18 años, también deberán llenar el formulario de autorización con firma de los padres o tutores. Una vez que tengas tu video, podrás subirlo en este enlace y de esta manera tan sencilla, puedes formar parte de La vida en un día. Una excelente propuesta para unir más al mundo.