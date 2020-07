Natalie Portman crea con otras actrices un equipo de fútbol femenil

El equipo, tentativamente con el nombre Angel City, incrementará a 11 la cantidad de clubes en la NWSL (las siglas en inglés de la liga). Louisville FC se sumará a los actuales nueve equipos la próxima temporada.

Portman y la capitalista de riesgo Kara Nortman encabezan el grupo propietario con mayoría de mujeres. Julie Uhrman, empresaria del gaming, será la presidenta del consorcio. También participan las actrices Eva Longoria, América Ferrera, Jennifer Garner y Uzo Aduba.

El empresario y confundador de Reddit Alexis Ohanian, esposa de la estrella del tenis Serena Williams, es el máximo inversionista individual por cuenta de su firma Initialized Capital. Portman, Nortman y Uhrman tendrán participación financiera en el equipo.

"Me parece muy importante que los niños, tanto chicos como chicas, puedan admirar a mujeres que sean un ejemplo y también heroínas. Y este es un deporte que es increíble por ser un deporte colectivo", dijo Portman en una entrevista con The Associated Press.

"Puedes admirar el éxito de un mujer y que todos le alienten porque el éxito de una mujer representa el éxito integral del equipo", agregó.

