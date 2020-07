Paty Navidad se defiende ante amenazas para cerrar sus redes sociales

"No soy responsable absolutamente de nadie más que de mí, mis seguidores no son niños chiquitos", dijo Patricia Navidad en uno de los cinco videos que subió a su Twitter para responder ante la amenaza de un médico de cerrar sus redes sociales. El "Doctor Vic", quien también es creador de contenido en YouTube escribió con anterioridad que planeaba reportar la cuenta de la actriz por considerarla "un riesgo sanitario para México junto con sus fake news", a lo que Navidad se defendió argumentando que no tiene derecho a hacer lo que está haciendo sólo por no estar de acuerdo con los mensajes que ella comparte.

"Lo deja muy mal a él, porque si bien yo puedo desconfiar de que algunos médicos sean parte de la misma OMS, que para mí es la que ha planeado toda esta pandemia, que para mí es 'plandemia' y que se está haciendo toda una ingeniería de control social para mantener a las personas con miedo y poderlas manipular y controlar a través de un virus que si bien, este por sí solo, no es letal", dijo la actriz de 47 años. En los clips además exigió su derecho de expresión y argumentó que mientras ella comparte lo que piensa, cada quien debe ser responsable de sus decisiones y no dejarse influenciar. De igual forma expuso que se ha sentido atacada y criticada por sus publicaciones y formas de pensar. "Me culpan y me señalan a mí y no culpan, ni señalan, ni nada a los que son directores de salud de este país que un día también dicen una cosa y otro día dicen otra". "No comprendo por qué tanta molestia a mis publicaciones. Dicen: 'es que eres figura pública y tú tienes la responsabilidad de todos los que te leen', no señores, yo soy figura pública pero antes de ser pública soy mujer, soy un ser humano... y hago uso de mi derecho a expresarme, no soy responsable absolutamente de nadie más que de mí", aseguró. Finalmente afirmó que seguirá en su lucha contra "El nuevo orden mundial" y que no tienen que hacer complot para tirar sus redes sociales sólo por pensar diferente. "No son niños chiquitos ni son mascotas, no se comporten como tal, asuman la responsabilidad de sus comportamientos, de sus acciones, de sus interpretaciones y dejen de estar proyectándose conmigo". En los comentarios ha dividido opiniones entre los que afirman que es valiente al defender sus derechos y quienes la juzgan de ignorante por sus opiniones. Incluso algunos médicos la han invitado a asistir como testigo en distintos hospitales para que reconsidere su idea.