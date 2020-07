Gorillaz hace un homenaje a 'Pac-Man' con su nueva canción

Gorillaz sigue sacando música y en esta ocasión presentó su nueva canción "Pac-Man", la cual forma parte de su proyecto "Song Machine".

El tema es un homenaje al famoso juego del mismo nombre y cuenta con la colaboración del rapero estadounidense Schoolboy Q. Fue producida por Prince Paul y Remi Kabaka Jr.

El video tiene una duración de casi cuatro minutos y se puede ver a los personajes creados por Jamie Hewlett realizando diferentes actividades mientras la voz de Damon Albarn entra en acción. El líder 2-D juega Pac Man en su clásica máquina, mientras Russell practica boxeo. Por su lado, Murdoc permanece en una habitación y Noodle convive con el intérprete de "Man of the Year".

El sencillo es el quinto que ha lanzado la banda virtual, luego de que dieran a conocer "Momentary Bliss", "Désolé", "Aries" y "Friday 13th". En estas canciones contaron con la colaboración de artistas como Slowthai, Slaves, Fatoumata Diawara, el ex bajista de Joy Division, Peter Hook, Georgia y Octavian.

Fue a inicios del 2020 cuando Gorillaz dio indicios de que se encontraban trabajando en música nueva y desde finales de enero han estrenado una canción casi cada mes.

The Song Machine será el nuevo álbum de estudio del grupo liderado por el también vocalista de Blur. Su último trabajo fue "The Now Now", el cual salió en el 2018.

Albarn y Hewlett lanzarán Gorillaz ALMANAC, un libro de 120 páginas que muestra el camino del grupo en sus 20 años de existencia y que tiene prevista su salida para octubre del 2020.

Además del libro, vendrá un cómic donde se verán las aventuras de los miembros de Gorillaz y será editado por Z2 Comics.

Josh Frankel, editor en jefe de Z2 Comics mencionó que la obra será el sueño de todo fan del grupo.

"El arte, la música y los mitos se suman a lo que está destinado a ser uno de los lanzamientos más populares de la historia y cuando los fans vean lo que hemos planeado, estarán de acuerdo en que la espera habrá valido la pena".