Rechaza López-Gatell inhibir el diálogo

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud señaló, este lunes, que "no hay intención de inhibir el diálogo con los gobernadores, pero el mecanismo es a través de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago)".

El funcionario señaló que el encuentro con los mandatarios del Partido Acción Nacional (PAN) se había acordado con el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, y que él mismo no tenía claridad de que ya estuviera en agenda.

"Estaba considerado que hoy podríamos tener una reunión por videoconferencia a la 1 de la tarde, entiendo que esto lo habían acordado con el secretario de Salud, y quedó en pendiente.

"No hay ninguna intención de inhibir el diálogo, yo no tenía claridad de que era una decisión o algo ya agendado; sin embargo, el mecanismo de diálogo que hemos tenido a lo largo de un mes y medio ha sido a través de la Conago", dijo.

El acuerdo era tener una conversación con la comisión de Salud de la Conago, presidida por el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, quien pertenece al Partido Acción Nacional y la habría propuesto de esta manera; así como una reunión entre el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, y el presidente de Conago, Juan Manuel Carreras, de San Luis Potosí, que se celebró la misma tarde de ayer.

Esperó que los integrantes de GOAN no se hayan sentido "plantados", luego de que se canceló la reunión virtual que se había planteado para ayer lunes a las 13:00 horas con el propio López-Gatell y Jorge Alcocer Varela, puesto que las cosas "son más trascendentes".

"Siempre hay diálogo, no hay por qué asustarse si no se concreta una fecha. Espero que no se ofendan, en el sentido de esta expresión de que se les dejó plantados, espero que no se sientan así, las cosas son más trascendentes que eso", expresó

La Asociación de Gobernadores del Partido Acción Nacional (GOAN) lamentó la cancelación de una reunión programada con Alcocer Vela y López-Gatell.

Los mandatarios solicitaron la reunión para resolver los problemas que los estados enfrentan en el manejo de la crisis sanitaria por Covid-19; así como para puntualizar lo que consideran las "inconsistencias" que ha señalado la SSA, "que suponemos son urgentes y no pueden esperar más".

Indicó que no es la primera vez que la dependencia federal cancela el mismo día, encuentros con GOAN planteados con anticipación.