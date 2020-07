Analizan reapertura de salones y quintas en La Laguna

Al término de la reunión del Subcomité Técnico de Salud en La Laguna, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, anunció que los salones de fiesta, centros sociales y quintas serán sometidos al armado correspondiente de sus protocolos sanitarios en la presente semana.

El mandatario señaló que empresarios de la región, como Eduardo Murra de Grupo Cimaco, pidieron a las autoridades durante este lunes que se abra paso a la reactivación de giros del entretenimiento como los lugares de eventos sociales y los grupos musicales ante el incremento de reportes de fiestas clandestinas y reuniones en viviendas particulares.

Al respecto, Riquelme indicó que se trata de una situación que será analizada en los próximos días y que, al igual que ha ocurrido con otros negocios en La Laguna, pueden abrirse en un futuro cercano siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan, además de que se tengan bien definidos todos los protocolos de prevención del contagio del COVID-19.

"Se nos han ampliado las denuncias de convivios hacia el interior de las casas, de más de 50 personas y que si no era mejor ya revisar la reapertura de salones de fiestas con protocolos bien establecidos, donde también pues se incorporara la música y ahí ya liberáramos un poquito ese sector. Yo hice el comentario de que si ya había la reapertura de los restaurantes bar, les dieran chance a los músicos de tocar sin bailar, de lejitos y con las medidas de los protocolos, esta semana los van a revisar. Si ya están abiertos los restaurantes bar, nada se pierde también dejando un espacio para los músicos y de esa forma ya reincorporarlos a la vida económica, porque el espacio para fiestas masivas todavía le cuelga, o sea, todavía hay un rato por delante, pero sí fiestas que a lo mejor no les van a ser tan rentables que puedan tocar", expuso el gobernador.

También se refirió a la solicitud que existe de la iniciativa privada respecto a la reapertura de los cines, mismos que por sus características cuentan con mayores retos en el tema de armado de protocolos, por lo que una fecha para su regreso en Coahuila aún es una situación no definida.

"Vamos a revisar los saloncitos de fiestas o las quintas donde al aire libre puedan tocar, también efectuando o atendiendo los protocolos establecidos. En el caso de los cines, don Lalo (Murra) hacía también el comentario de que hay ocho estados de la república donde, bajo protocolos estrictos, abrieron los cines, entonces les pedí que lo revisaran. Yo en los cines no me he metido, la verdad es que la parte epidemiológica no nos lo ha puesto sobre la mesa todavía, ni nos ha dicho que eso sea seguro", declaró.

Vigilancia

