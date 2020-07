Se capacitan en videoconferencia sobre temas catastrales

Ven necesario modernizar los sistemas de catastro como herramientas de generación de información que definan las políticas de suelo como inversión de la obra o el financiamiento urbano.

El Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón (Implan) presentó la videoconferencia "El Catastro y la Valuación Catastral" impartida por Sofía Flores Morales y Rocco Rabilotta, especialistas en Sistemas de Información Urbana. Se dio a conocer que el catastro tiene que ver con las herramientas para la valuación catastral y su gestión. La plática estuvo enfocada a la introducción de los elementos necesarios para que un catastro sea profesionalmente eficiente, así como la lógica que tienen las herramientas de valuación y gestión catastral.

Se indicó que, si bien es cierto que el impuesto más importante que tienen los municipios en México es el Predial, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), solo se recauda el 0.2% del PIB en el país, por lo que es uno de los que tienen más bajo cobro en América Latina y el problema recaudatorio no es por cuestiones legales sino por problemas administrativos y tecnológicos.

"Por esta razón, es necesario modernizar nuestros sistemas de gestión catastral para que sean herramientas de generación de información que definan las políticas de suelo como la inversión de la obra pública o el mismo financiamiento urbano", indicó Flores.

El panorama de los catastros en todo el país tiene muchas dificultades. De acuerdo a la información del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales, el 65.85% de los municipios no cuenta con un programa de capacitación del personal de catastro; el 62.67% de los municipios no tiene manuales de procedimientos catastrales; el 55.13% de los municipios no tiene una cartografía catastral; el 55.41% de los municipios no hace inspecciones en campo por parte de la oficina catastral; y el 24.09% lo hace solo al momento de realizar un trámite o servicio catastral.

Por su parte, Rabilotta señaló que el Banco Mundial en el estudio "Doing Bussines 2019: Preparando la Reforma" propone el uso de Modelos de Información Inteligentes por medio de software que use cartografía digital e imágenes de drones que faciliten el mapeo con fotos de 360 grados para producir modelos 3D georreferenciados en tiempo real. Así ya no se dependería de inspecciones físicas que implican costos en tiempo y dinero.

En la videoconferencia participaron integrantes de las direcciones de catastro y de desarrollo urbano de los municipios de La Laguna.

El físico Rocco Rabilotta Pisters ha participado en el diseño, construcción y modernización de sistemas catastrales mano en llave, desde construcción de la data cartográfica local hasta el diseño de rasgos funcionales para los algoritmos de cobro, en los estados de Puebla (ICEP, 2006), Jalisco (1992-93), Zacatecas (1994-1995), Tamaulipas (2014-16), Oaxaca (2012-13), Estado de México (1994). Ha sido asesor del Director General de Catastro Rural en el Registro Agrario Nacional (2007-10) y creador del primer sistema de información documental para la atención ciudadana, en la implementación de la ventanilla única (1998-99).

Sofía Flores Morales es experta en Modelos de Preinversión Urbana, con doctorado en Modelo de Preinversión Regional para las Ciudades Medianas, tiene maestría en Sistemas de Información Urbana, facilitadora aprobada con convenio de financiamiento 2020 para proyectos urbanos de Gobierno, miembro del Grupo Interinstitucional 2018 (CONAPO, INEGI, SEDATU), Evaluación de proyectos en las Zonas Metropolitanas del país del Fondo Metropolitano desde 2014 al 2020 (particularmente desde junio del 2019), parte del equipo que modificó la última versión LGAHOTyD, Sistema de Equipamiento Urbano en la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda en el 2000, Zonificación para planes y programas parciales de la Ciudad de México con el PUEC, en 1999 y Barrancas del cobre Chihuahua, 1997, proyecto de inversión donde se creó el "Chepe", junto con la activación turística de Guachochi, Batopilas y la Sinforoza.