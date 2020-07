Queremos que nos dejen verlos: familiares de internos del Cereso de Durango

Familiares de internos en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Durango pidieron a las autoridades penitenciarias que les permitan las visitas. Llevan cuatro meses sin ir debido a la pandemia del COVID-19 y solamente algunos reos tienen comunicación vía telefónica, por lo que existe preocupación por saber cómo se encuentran.

Reconocieron estar conscientes de que se deben acatar las restricciones sanitarias, pero sugieren que en grupos pequeños se les permita una visita cada cierto tiempo, cumpliendo con los estrictos protocolos.

"No todos tienen la posibilidad de hacer llamadas y también para nosotros nos sale muy caro estarles haciendo llegar sus cosas. Lo que se nos hace más importante es que nos dejen verlos, porque no sabemos cómo están, ya son como cuatro meses de no convivir con ellos y eso también les pega mucho en el ánimo, ellos están muy desesperados", dijo una de las mujeres de nombre Marcela.

"Necesitamos que nos apoyen, que nos dejen tener acceso a ellos, les pedimos que nos escuchen, porque también había algunos que ya estaban por salir y ahora con esto de la pandemia se detuvo todo. No hay movimiento en los juzgados", expusieron.

Señalan que les han comentado que por la alerta sanitaria también se detuvieron las actividades en los talleres de capacitación para el trabajo al interior del penal y pues les afecta debido a que de los artículos que fabricaban obtenían un ingreso ya que se los entregaban para que los vendiera y de ahí se cubrían los gastos tanto de las familias como de ellos.

Mencionaron que inicialmente las autoridades penitenciarias les habían comentado que se autorizaría que solo entrara un familiar por reo, cumpliendo con las medidas sanitarias y se les hizo una buena alternativa, pero resulta que pasaron las semanas y no se concretó nada.

"Sabemos que están bien pero queremos que nos dejen verlos, porque no es lo mismo y llegar verlos físicamente y darles ánimos. Ellos se sienten muy desesperados porque antes las visitas eran cada ocho días y los que podían pues sí iban cada semana. Había otros que nomas cada 15 días o cada mes, pero ahorita ya son cuatro meses y ya es mucho", manifestaron.

Las mujeres mencionaron que cuando van a dejar los víveres y demás pertenencias a los internos, buscan alguna información oficial pero no han tenido respuesta. Lo poco que saben es por rumores que se dicen al exterior.

Reiteraron el llamado a las autoridades estatales para que se les permita visitar a su internos.