Hospital General COVID-19 de Gómez Palacio recibe a sus primeros pacientes

El recién inaugurado Hospital General COVID-19 número 8 de Gómez Palacio ya recibió a sus primeros pacientes. Piden a la ciudadanía no acudir si no son referidos por una institución médica, o bien, si aún no han sido diagnosticados con el virus, ya que el riesgo de contagio es elevado.

El primer paciente se recibió el mismo viernes, horas después de que autoridades federales y estatales, tanto de Durango como de Coahuila, dieran el banderazo de inicio de operaciones, luego de permanecer cerca de tres años fuera de funcionamiento. Se trató de un paciente que fue canalizado por el Hospital General de Gómez Palacio, diagnosticado con COVID-19. Así lo dio a conocer el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 2, Jorge Luis Candelas, quien también comentó que por la madrugada llegaron cerca de cinco personas procedentes de Torreón, argumentando que habían sido canalizados por el Hospital General de Torreón al no contar con espacio suficiente. "Llegaron por su cuenta. Ellos llegaron diciendo que de Torreón y que les dijeron que no había lugar y que los mandaron a Gómez, pero eso ya lo sabemos, a veces se presentan directamente", comentó. De acuerdo con Candelas, se le informó sobre lo sucedido al coordinador regional del Plan de Prevención y Detección COVID-19 en La Laguna de Coahuila, César del Bosque, a quien se le pidió que se informe a la ciudadanía que debe ser diagnosticada con el virus, de lo contrario el riesgo de contagio es alto. Asimismo, el jefe jurisdiccional en Gómez Palacio explicó que como parte del acuerdo que se estableció tanto con las autoridades de Coahuila como de las diversas instituciones de salud, fue que se recibirían pacientes COVID por el momento, pero aquellos que hayan sido referidos por las mismas instituciones, ya sea por la falta de cupo o de equipos de ventilación. Los pacientes deberán ser enviados con su diagnóstico COVID y su referencia. Sobre el funcionamiento del viejo hospital, el jefe de la Jurisdicción dijo que será de referencia, es decir, se recibirán a los casos sospechosos y de acuerdo a su condición, serán enviados a casa. Si requieren hospitalización, serán canalizados al nuevo Hospital COVID-19 número 8. Dijo que podría ser que en tanto se desahogue el viejo hospital de casos de coronavirus, seguirá atendiendo dichos pacientes, y en caso de que alguno de sus pacientes llegar agravarse, podría ser canalizado a la nueva institución, pero quedará bajo criterio del director Luis Zúñiga, quién se mantendrá como tal frente al Hospital General de Gómez Palacio.