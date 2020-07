Realizan estudios por contaminación de río

Luego de que se diera a conocer que el Río de Nombre de Dios y la presa Santa Cruz, del municipio de Nombre de Dios, se encontraban contaminados, el subsecretario de Medio Ambiente de la SRNyMA (Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Luis Alfredo Rangel Pescador, dijo que ellos sí tienen participación en el tema.

Al respecto, informó que precisamente, el pasado 17 de julio llevaron a cabo la reunión con las personas y los investigadores que están realizando el Programa de Ordenamiento Ecológico de Nombre de Dios, "de esta manera está participando el estado" afirmó.

En cuanto a este programa, el subsecretario de Medio Ambiente del estado dijo que el objetivo es que ya quedará con toda claridad definido qué se puede y qué no se puede hacer en cada metro del territorio de Nombre de Dios, considerando todo tipo de actividades de los habitantes del lugar, desde sociales, agropecuarias, turísticas, comerciales, entre otros.

"Debe tener un sentido social, no debe ser hecho desde un escritorio porque la gente no lo va a aceptar, y se incluye obviamente el tema de la contaminación del río, la parte del Río Tunal que pasa por ahí" expresó.

Por otra parte, en cuanto al resultado de los estudios que se le realizaron a las aguas contaminadas, Rangel Pescador destacó que siempre ha sido competencia federal, pero una vez terminado el Programa de Ordenamiento Ecológico, será el propio municipio quien deberá estar vigilante para la conservación y protección de todos los cuerpos de agua de Nombre de Dios.

En caso de darse algún tipo de irregularidad, como aprovechamiento ilegal, será ya la autoridad municipal quien denuncie ante las autoridades competentes y además coadyuvar.

Al comentarle que mucho se ha cuestionado sobre a quién compete esta situación, y que no se ha dicho si corresponde algún tipo de sanción para Vicente Guerrero pues las descargas de las lagunas de oxidación que tienen contaminado al Río de Nombre de Dios provienen de aquel municipio, Rangel Pescador señaló que "lo tendría que valorar la autoridad federal ya en Vicente Guerrero, puesto que una descarga 'necesaria', se desazolva, antes de que genere un mal mayor e incontrolable".

Finamente, dijo que habrá que esperar los resultados de Comisión Nacional del Agua (Conagua) para ver qué arrojan, "porque hay que decirse que la contaminación no solo se debe a esas posibles descargas de aguas residuales, sino a otros factores de carácter humano, pero no podemos decir nada hasta tener los resultados y saber si hay o no hay y en qué cantidad coliformes".