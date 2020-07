El legado de Juan Ceballos Azpe

Fue hace 44 años cuando Juan Ceballos Azpe inició su andar por los medios de comunicación. De formación comunicóloga, el lagunero probó su talento desde muy joven en distintos formatos.

El canal 2 de televisión fue su punto de partida, donde su iniciativa le abrió la puerta a nuevos proyectos. Así arrancó con un programa de música llamado El disco de hoy. Luego laboró como asistente de producción de Francisco Becerra, hasta quedarse con la jefatura de noticieros.

Después de una temporada por Ciudad de México, Hermosillo y Quintana Roo, regresó a la Comarca Lagunera para incursionar en la dirección de noticieros Grem, medio al que entró a laborar el 7 de agosto de 1990.

Ceballos menciona que, al entrar a la radio, le pidió a su jefe no salir al aire pues no le gustaba su voz. Por lo que durante algún tiempo sólo se dedicó a coordinar programas y redactar guiones. Sin embargo, su destino estaba escrito y un día la persona que grababa la editorial no se presentó.

"Busqué quién la grabara y no había nadie. La tuve que grabar yo. Terminando de transmitirse, me habló mi jefe y me dijo: '¿Sabes qué? Como tú redactas la editorial, le pones el énfasis, la voz y la intención, a partir de ahora grabaras la opinión de la dirección'. Y a partir de ahí empecé".

Recuerda los nervios de la primera vez que grabó en cabina, pero cuando el botón de rec inició su función, esa ansiedad desapareció para convertirse en ímpetu.

Así, poco a poco, el entorno radiofónico lo fue envolviendo en sus brazos. Pronto tomó el micrófono de los programas Actualidades Grem y Contextos.

"Son 30 años, hay muchas anécdotas, mucha gente con la que conviví, a la que formamos que empezaron con nosotros siendo estudiantes y destacaron en otros medios a nivel local, nacional e internacional".

Ceballos recuerda una de sus más queridas anécdotas frente al micrófono. Una tarde, una señora le llamó a cabina para agradecerle, pues le había salvado la vida.

"Le dije: 'Pero, ¿por qué?'. Me dijo: 'Es que estaba escuchando el programa y le voy a ser sincera, me iba a suicidar. Pero escuché la reflexión que usted estaba hablando sobre la vida, me hizo recapacitar y decidí vivir'. Porque antes en Actualidades Grem, yo leía unas reflexiones o las improvisaba y en esa ocasión me tocó hablar sobre el valor de la vida. Eso para mí fue impactante, pues valió la pena estar en este trabajo".

Así, el comunicador reflexiona sobre el papel de la radio en la actualidad. Percibe un panorama incierto, pues los medios digitales evolucionan con rapidez. Aunque, al tratarse de un medio cálido, no cree que la radio llegue a morir.

"Creo que siempre va a tener un lugar en el gusto del auditorio, aunque no como quisiéramos o como lo tuvo hace 10, 20, 30 o 40 años".

Con más de cuatro décadas de carrera a cuestas, Ceballos porta la satisfacción de formar a muchas generaciones de profesionistas, entre productores, periodistas y locutores. Con la jubilación en puerta, Ceballos ha dejado la empresa en la que trabajó durante 30 años, llegando a ser reconocido como el portador de una de las voces más queridas de La Laguna.

Así, a través del pulso de su experiencia, emite algunos consejos para los comunicadores que se encuentran formando en las nuevas generaciones, donde resalta que el periodismo es una carrera para servir a la sociedad e invitar al análisis crítico.

"Lo que les he pedido siempre a los jóvenes es que amen su trabajo, que amen lo que hacen con pasión, que lean muchísimo. Desgraciadamente hay mucho analfabetismo funcional entre los 'profesionales' de la comunicación (…) Falta pensar más".