Programa Sectorial llega un año después

El pasado martes fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Promarnat) 2020-2024, elaborado por la Semarnat conforme a los ejes generales previstos en el Plan Nacional de Desarrollo, previo dictamen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y sometido a consideración del Ejecutivo Federal.

Sin embargo, llega con un año de retraso, pues debió haberse presentado en el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, así lo dio a conocer Luis Alfredo Rangel Pescador, subsecretario de Medio Ambiente de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente (SRNyMA).

A pesar del programa, Rangel Pescador detalló que este programa sectorial está hecho y programado para los cuatro años que quedan de administración federal, "aunque esto no significan buenas noticias para Durango, ni para los estados".

En ese sentido, dijo que el programa tiene una reducción del 75 por ciento en cuanto a recursos económicos además otro porcentaje en reducción de recursos humanos, a nivel federal, pero a Durango no le corresponde ni un peso, "aunque eso no nos detiene, como estado hemos estado apoyando de diversas formas y en diferentes temas, desde rellenos sanitarios, con maquinaria, porque no debemos estar a expensas del recurso del Gobierno federal, que no existe".

El programa sectorial fue estructurado en transiciones que buscan el bienestar del medio ambiente, el primero es el forestal, agroecológico y pesquero, el segundo es el tema hídrico, el tercero el energético, el cuarto el biocultural, la quinta transición es urbano-industrial, mientras el sexto es la educativo y el séptimo la ciudadanía, justicia y gobernanza ambiental.