Será hasta 2022 la recuperación laboral en México

La recuperación de más de un millón de empleos perdidos a causa del impacto económico por COVID-19 se dará en 2022 y solo bajo la condición de mayores estímulos del Gobierno para los empleadores, estimó Armado Leñero, presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal (CEEF).

En su opinión, es necesario sumar a lo perdido en este año al menos 500 mil empleos formales en 2021, cifra que ha sido promedio en otros sexenios, y para ello es importante el apoyo gubernamental.

Para lograr la mejoría del mercado laboral en el país, tras la pandemia, hay que considerar tres escenarios: subsidiar total o parcialmente las cuotas obrero-patronales; extender el salario de garantía para quienes pierdan el trabajo, y generar un plan de apoyo que incluya ayuda fiscal y asesoría en capital humano para los empresarios, afirmó Leñero.

Estos puntos han sido parte de las recomendaciones emitidas por instancias, como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), pero en la práctica las organizaciones no están recibiendo asistencia financiera, de gestión de personal o de administración fiscal, "lo que resulta vital para no perder más empleos. Pero hoy cada empresa está gestionando sus planes para contener despidos, sin una ayuda formal y medible impulsada (por parte de) las autoridades", dijo el presidente del CEEF.

"Las autoridades, en cambio, hablan de recuperación generando ocupaciones (dos millones), pero esta afirmación es una falacia. Lo que habrá es una reconfiguración del mercado bajo ciertas condiciones", agregó el director.

Leñero explicó que si en el país hay 130 millones de mexicanos y la población crece a un ritmo de 1.3 % al año, entonces cada año habría que generar, al menos, 1 millón 400 mil empleos o poco más. "Entonces al problema de no crecer como se debería, porque no hay estímulos importantes para la inversión y las empresas, se suma hoy la pérdida laboral por la pandemia", añadió.

Asimismo, es importante no perder de vista que esta pandemia, por su forma de transmisión, hace que las cifras cambien todos los días y que las cadenas de suministro se vean impactadas. Empresas y autoridades deben ser "estrictas en el tema del regreso laboral, la vigilancia en centro de trabajo y las capacitaciones a empleadores. De otra manera puede haber más bajas en lugar de recuperación", mencionó.

Otro elemento de la recuperación es abordar la informalidad. "Pareciera que es más atractivo ser informal porque recibirás un apoyo del Gobierno, en este momento, y fuera de un contexto de pandemia no se está obligado a cumplir con empleos en marco de la ley, porque no se puede o no se quiere. Al final te quedas como informal, que no genera beneficios para las personas contratadas", advirtió el directivo.

Leñero detalló que no se trata de desproteger estas unidades de negocio (pequeños negocios/informales), pues en realidad son las más impactadas por esta crisis. Pero, de manera simultánea, debe haber un mensaje y prácticas de apoyo al resto de las organizaciones que hoy se están desplomando con pérdidas económicas, pago de cuotas, de impuestos, entre otras variables.