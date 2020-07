Reguetonero Cosculluela arremete contra Daddy Yankee y Anuel AA

El artista urbano puertorriqueño Cosculluela se enfrentó, sin un motivo totalmente claro, en un intercambio de acusaciones a través de las redes sociales con sus colegas de profesión y compatriotas Daddy Yankee, Residente, Anuel AA, Kendo Kaponi y El Dominio.

Las redes sociales recogen este viernes la polémica que tiene su origen en una publicación de Cosculluela en su cuenta de Instagram, en la que asegura que "un hombre con ética no se rompe ni por dinero ni por números".

"Mi jefe es Dios y yo trabajo para mi público y mi familia. El mensaje está en la camisa", agregó el artista, al tiempo que mostraba una foto con esa prenda en la que aparece Santa Claus, cuyo nombre ha utilizado para algunos temas, pero cambiándolo a "Santa Cos", por su apellido.

"Lee y si quieren le damos pa' lante que a los 5 me los como vivo y los escupo muertos. Att. Santa", puntualizó en un mensaje que no todos entendieron ni a quién iba dirigido ni exactamente qué quería decir.

Aunque en principio no mencionó a las cinco personas, posteriormente Residente le cuestionó que quiénes eran los aludidos, a lo que este le responde que eran el mismo, Daddy Yankee, Anuel AA, Kendo Kaponi y El Dominio.

LOS CINCO ARTISTAS ESTUVIERON JUNTOS

Los cinco artistas estuvieron juntos hace varios días y colgaron una foto en las redes sociales para recoger el momento.

El Dominio, por su parte, fue el primero de todos en responderle a Cosculluela con un vídeo, exhortándole a que dejara de, supuestamente, esnifar medicamentos, ya que le harán daño al cerebro.

Mientras, Anuel AA y Kendo Kaponi también le respondieron a Cosculluela, pero Residente ha sido el más expresivo de todos.

Residente publicó el jueves un extracto del vídeo musical de "Adentro", que incluyó en el disco "Multi Viral" (2014), y cuyo tema es una indirecta a Cosculluela.

"Hace 6 años tiré este tema. Sigo esperando la respuesta", dijo el rapero adjunto al vídeo.

Ante ello, Cosculluela le preguntó a Residente si ya había conseguido alguna respuesta al tema.

"Yo también estoy esperándola. Hasta pensé en un momento que era pa mí. ¿Pa quién era eso? Fue que no mencionaste nombre", ironizó Cosculluela respondiendo al fragmento de la canción.

Residente, entonces, le respondió: "Desde el primer día en el que salió sabes que fue pa ti, Elías sabe que es pa ti, tu familia sabe que es pa ti... esperando a que me escupas muerto".

SEIS AÑOS EN ADMITIR QUE UN TEMA ERA PARA COSCULLUELA

Tras ello, Coscullela le replicó: "O sea que te tardaste 6 años pa sacar cojones y admitir que era pa mí. Yo si soy enemigo soy declarado, nunca oculto. Vamos a explotarla y acuérdate, menciona C-O-S-C-U-L-L-U-E-L-A".

El nombre de Elías al que se refiere Residente es Elías De León, fundador del sello disquero White Lion, al cual Residente y Cosculluela han sido parte.

De León también les advirtió a ambos artistas que si publicaban alguna canción de "tiraera" (ataques verbales a través de las letras de las canciones de música urbana), nunca más usaran el nombre de la compañía en algún tema propio.

Tanto Residente como Cosculluela han sido protagonistas de otros temas de "tiraera".

Residente lo hizo contra Tempo y Tek1, mientras que Cosculluela ha tenido sus diferencias con Tempo y Ñengo Flow.

Cosculluela había señalado también: "no soy de la calle, pero la calle me hizo artista, cuando la radio no me sonaba por el contenido de mis letras, igual que a ustedes mismos que pa tus tiempos era 'underground', la calle de PR nos hizo artistas a todos".

"Desde las motoritas, los carros, los caserios y barrios de la isla me dieron la oportunidad de empezar en este negocio. Son los primeros q me hicieron sentir artista. Por eso la calle la respeto, sigo sus códigos y en la calle aprendí a ser un hombre real y lo más importante la ETICA. Un hombre con ética no se rompe ni por dinero ni por números", había dicho en alusión a los cinco artistas.