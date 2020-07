Roban 500 mil pesos a Iglesia de San Juan de Aragón

Quinientos mil pesos de limosna aportada por feligreses, un anillo religioso bañado en oro y mercancía de marcas de alta gama, fue el botín que sujetos armados lograron llevarse en día de quincena, al ingresar a robar a una iglesia ubicada en la colonia San Juan de Aragón, en Gustavo A. Madero.

Los sujetos habían monitoreado las actividades del sacerdote, Genaro "N", quien cuenta con un departamento dentro del complejo eclesiástico, según se desprende de la investigación CI-FIGAM/GAM-8/UI-1S/D/00291/07-2020, y al verlo arribar, inmediatamente lo amagaron con armas de fuego.

"Cálmate, no nos veas y no grites", le dijeron los delincuentes al momento de sacarle si cartera, posteriormente le quitaron un reloj Bulova. Luego los sujetos lo amarraron de sus extremidades, y lo arrojaron al interior de una bodega, en donde se percató de que también habían sometido a su asistente, una mujer de nombre Laura. Antes de huir, los sujetos dijeron: "tranquilos, no va a pasar nada".

El sacerdote argumentó que los 500 mil pesos correspondían a las aportaciones que los feligreses habían realizado para ayudar a otro sacerdote para la recuperación de malestar médico, además de que serviría para arreglos de la iglesia.