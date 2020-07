Reactivación económica no parará: Riquelme

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, indicó que la reactivación económica no parará, en caso de haber incremento de casos COVID-19 se modificarán horarios o cerrarán por un par de días.

El mandatario reconoció que esta reactivación es lenta, pero considera que es segura.

"Estamos en una fase muy dura de la pandemia, estamos en lo que proyectamos al inicio de la reactivación económica. La reactivación traerá más contagios y tenemos que cuidarnos", declaró el mandatario en Saltillo.

"No vamos a ser contradictorios. Si hoy reactivamos, no vamos a decirle mañana que no. Lo que sí les pido es que me ayuden a que no se disparen los contagios. Ayúdenme a administrar la pandemia".

Riquelme indicó que todos los días se analizan las cifras de los contagios y la ocupación hospitalaria por regiones, y en caso de que esta suba, se tomarán medidas que no impliquen dar marcha atrás a la reactivación.

Insistió: "Nuestra reactivación va a seguir, tenemos que tomar decisiones para cuidar la salud de la gente; si es que esto sigue en aumento, tenemos que ir cuidando y tomar decisiones, cerrar algunos días, modificar horarios. El tema es no frenarnos y para eso todos debemos hacer lo que nos toca y acatar las recomendaciones".