Espera duelo vibrante

ayados y Guerreros, se medirán mañana en la capital de Nuevo León, en un partido de preparación, que será el último para ambos, de cara al Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX.

El zaguero argentino de La Pandilla, Nico Sánchez, espera un duro choque en el amistoso ante los albiverdes, tal como lo ha sido en las más recientes ocasiones tanto en fase regular como en liguilla, donde los regios, han eliminado a Santos Laguna en los cuartos de final de los Apertura 2018 y 2019.

"Tenemos esta última prueba, ante un rival que es una buena medida para nosotros, para saber dónde estamos, para quedar listos para la semana de torneo" dijo el experimentado pampero, en entrevista virtual desde la Sultana del Norte, para El Siglo de Torreón.

Reconoció el central del Monterrey, que ante los albiverdes de Guillermo Almada y sin importar si es en casa o en la Comarca, siempre serán partidos muy vibrantes, llenos de intensidad en todos los sentidos.

"Es cierto que últimamente nos ha ido bien" refiriéndose a los triunfos en la fiesta grande del futbol mexicano "pero siempre es un partido complicado, sobre todo porque nos conocemos".

Y es que enfatizó, que debido a que en México los clubes suelen mantener y darle continuidad a los planteles, saben a quienes enfrentarán torneo tras torneo, lo que a veces también les complica en la estrategia.

De su duelo con el nuevo capitán de los Guerreros expresó: "Conozco a Julio (Furch), él nos conoce a mi y a César (Montes). Somos viejos conocidos, por lo que esperemos seguir dando buenos partidos como lo hacemos".

Días atrás, sostuvieron apenas su primer amistoso ante los Mineros de Zacatecas de la recién creada Liga de Expansión, la cual catalogó de exitosa, luego de haber realizado mucho futbol entre ellos.

"Fue diferente con otro equipo, así que fue un primer paso, esperamos seguir haciéndolo el sábado, aprovechar esto, para llegar de la mejor manera ante Toluca", refiriéndose a la recta final de la pretemporada y los duelos de preparación.

Nico y el resto de los blanquiazules, desean evitar a toda costa, lo sucedido en el suspendido Clausura 2020, al que llegaban como campeones de la Liga MX y en donde no pudieron ganar un solo partido en 10 jornadas.

"Cuestión de mentalidad, si tuviéramos la respuesta, encontraríamos rápido la solución" dijo en la cuestión de cambiar algo en cuanto a lo trabajado con Antonio Mohamed, aunque también recordó algo clave, que no lo toma como excusa "veníamos de lograr un campeonato muy importante para el club, sacamos una mochila muy pesada, enseguida empezamos el torneo, no arrancamos ni lo continuamos bien".

Recalcó que la pasada campaña que fue suspendida por el COVID-19, sería fácil de borrarla de su mente, pero desean aprender la lección "hoy nos queda como un llamado de atención de lo que viene adelante, de saber que por más equipo que seamos, no tenemos un día para tomarnos un descanso, la liga y los equipos no te lo permiten".

Sánchez entiende que la exigencia después de lograr el campeonato es mayor, lo cual quedó reflejado en la decena de encuentros del torneo pasado que se canceló "Los equipos ya te enfrentan de otra manera, al equipo campeón no le alcanza con el mismo rendimiento para volver a ganar, tiene que exigirse mucho más, porque el título ya quedó atrás".

Además, dejó en claro que un campeonato, no es obra de la casualidad "Ganar después de ganar, es lo más difícil que hay en el futbol. Por eso es tan valorado, los equipos que pueden hacerlo tan repetidamente, ese es nuestro próximo desafío que tenemos".

Si en la actualidad hablara de una pretemporada normal, para Nico, los Rayados van bien de cara al Guard1anes 2020 "los entrenamientos fueron progresivos para prepararnos, no sentir el impacto fuerte de golpe, así fue, intenso y ahora que nos tocan los amistoso, el físico responde bien, más allá de conseguir el resultado positivo ante Mineros, logramos buen ritmo, ojala que podamos plasmarlo el sábado contra Santos".

El estar casi 3 meses alejado de las canchas, de sus compañeros y las instalaciones de El Barrial, fue un desafío muy grande en lo personal para Sánchez, quien reconoció que no fue fácil pasar momentos complicados, además muy lejos de su país natal.

"No solo fue para mi como jugador, sino para la familia, mi esposa y mis hijos. En lo personal, tratar de dibujarle este mal trago lo mejor posible a nuestros hijos. Por otro lado, a mi me ayudó mucho entrenar, seguir con mi rutina, pude hacer muchísimo".

Confesó que en contraparte, aprovechó este receso obligado por la pandemia, para estar más tiempo con su familia, disfrutarlos y estar más presente, cosa que no sucede normalmente en su vida por los juegos y concentraciones.

"Fue el tiempo justo, no recuerdo cuántos días fueron sin salir de casa y volver a entrenar. Me mantuvo cuerdo por así decirlo, estuve tranquilo" pero también hubo momentos de ansiedad "sí hubo días malos, no te puedo negar que la incertidumbre, el temor por lo que iba a pasar en la vida normal de todos nosotros, supongo que fue por algo por lo que pasamos todos, la mayoría en el mundo".

Pero indicó que por suerte, tuvo más días de tranquilidad y de paciencia durante la cuarentena, de entender lo que estaban viviendo, trato de regresar a los pensamientos positivos, que finalmente los sacó adelante.

"Yo que soy argentino, tuve comunicación permanente con familiares y amigos, sabiendo que allá la están pasando peor, porque no pueden salir de la casa, ya que es obligatorio y no puedo quejarme, soy yo quien está con la obligación de levantarlos, darles mensajes positivos. Acá (Monterrey) con todos los cuidados necesarios, tenemos un poco más de libertad, por así decirlo, para salir de la casa y hacer las cosas esenciales, en mi caso a entrenar, cosa que en mi país no se puede hacer".

Gran parte del Guard1anes 2020 se jugará sin espectadores en los estadios, lo que considera Nico Sánchez un punto negativo para todos los equipos, sobre todo para Rayados, que hacen del "Gigante de Acero", un bastión difícil de corromper.

"En mi país me tocó muchas veces jugar a puerta cerrada lamentablemente, pero no un campeonato entero o de tantos partidos. Va a ser raro para todos, habrá que acostumbrarse rápido, por más que sepamos que jugaremos sin gente, una cosa es pensarlo y otro vivirlo, debemos aprender a jugar con ello".

Para finalizar, dijo que por suerte no perdieron nada en lo físico, al entrenar en sus respectivos hogares, con las rutinas de entrenamiento que les programaron sus respectivos preparadores físicos.

"El tiempo fue justo, lo que hicimos en casa, sirvió para que en estas 6 semanas que empezamos a entrenar, no sufriéramos mayores lesiones musculares, que era el temor de todos".