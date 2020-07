Pese a pandemia, 'proliferan' table dance en Edomex

Luis Miguel Sánchez, director del Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México informó que durante los meses de la pandemia los table dance proliferaron y pese a la suspensión, los dueños rompen los sellos y permiten el acceso, convirtiéndose en una problemática, sobre todo en Toluca, Ecatepec, Tlalnepantla y Atizapán.

"Cuando vamos a verificar nos echan a sus halcones. Está la maña, lo sabemos. No nos da miedo, créanme que no; sin embargo, cuando ya hay una violación de sellos ya no sólo es una falta administrativa, se vuelve un procedimiento penal y ya hemos enviado las denuncias a la Fiscalía de Justicia para poder hacer un operativo y tomen el lugar", agregó.

Durante una reunión con empresarios de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Valle de Toluca, explicó que tan sólo esta semana realizaron tres operativos conjuntos con la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Corpisem) y Protección Civil, también para el cierre de bares y antros. Recordó que los table dance están prohibidos en el Estado de México; sin embargo, aunque han colocado sellos de clausura, "los quitan, los tapan, les ponen cintas negras y permiten el ingreso".

Además, dijo, trabajan con las autoridades municipales con el fin de sensibilizarlas sobre la necesidad de tener criterios homologados en la apertura y funcionamiento de los establecimientos con el fin de evitar actos de molestia a los prestadores de servicios, sobre todo tener parámetros iguales en los apercibimientos y aplicación de sanciones. El director detalló que por ejemplo en Toluca son las vías Alfredo del Mazo y Tollocan, en donde han detectado estos sitios, pero son "reiterativos", pues vuelven a abrir después de cerrarlos, así como bares y antros que no deben estar en funcionamiento en esta etapa del semáforo rojo, por lo que llamó a la población a informar cuando los vean en funcionamiento porque las autoridades están trabajando.

"Sabemos que es un problema que existe y nos ayuda mucho que nos informen para que podamos programar los operativos y poderlos ir cerrando. Cerramos unos en Atizapán y Ecatepec y esos ya no están abiertos", expresó.