Despiden a Nick Cannon por comentarios antisemitas

Luego de ser despedido por ViacomCBS por sus discursos de "odio", Nick Cannon reaccionó y dejó un mensaje a través de su cuenta de Facebook para defenderse y terminar con las teorías de conspiración antisemitas.

"Me entristece profundamente en un momento tan cercano a la reconciliación que los poderes fácticos utilizaron mal un momento importante para que todos nos acerquemos y aprendamos más unos de otros. En lugar de eso, el momento fue robado y secuestrado para hacer un ejemplo de un hombre negro de forma abierta".

El actor mostró su coraje hacia la compañía estadounidense y pidió más respeto para las personas afroamericanas.

"No seré intimidado, silenciado o continuamente oprimido por ninguna organización, grupo o corporación. Estoy decepcionado de que Viacom no entienda o respete el poder de la comunidad negra".

Cannon, quien ha trabajado con Viacom desde los 17 años, acusó a la empresa de no apoyar las causas de George Floyd y Breonna Taylor.

"Yo creía que la corporación se estaba volviendo más progresista y que estaba dispuesta a crear espacios útiles y de diálogo en estos tiempos difíciles e inciertos del 2020.

"En lugar de eso, eligieron prohibir recientemente todos los anuncios que apoyaban a George Floyd y Breonna Taylor, de quienes todavía estamos buscando justicia":

El también presentador de programas como Amercia´ s Got Talent y The Nick Cannon Show advirtió que exigirá los derechos de la serie Wild ´n Out, la cual produjo con VH1, que es un canal de ViacomCBS.

"Ahora soy yo quien hace las demandas. ¡Exijo la propiedad total de mi marca Wild 'n Out de mil millones de dólares que creé, y continuarán haciendo mal uso y destruyendo sin mi liderazgo! Exijo que cese el odio y las burlas de la puerta de atrás y, mientras estamos en ello, ahora que la verdad salió a la luz, ¡exijo una disculpa!".

Fue el pasado martes cuando ViacomCBS anunció que terminó su relación laboral con Cannon debido a sus polémicas declaraciones, en donde argumentó en su podcast que los negros son los verdaderos hebreos y que los judíos se han apropiado de dicha identidad.

"Hemos hablado con Nick Cannon sobre un episodio en su podcast Cannon's Class en YouTube, que promovió el discurso de odio y difundió las teorías de conspiración antisemitas".