Cártel de Santa Rosa de Lima 'está debilitado', asegura Durazo

A pesar de los niveles de violencia en Guanajuato, Alfonso Durazo Montaño, titular de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró esta tarde que el Cártel de Santa Rosa de Lima está debilitado y que su líder, José Antonio Yépez Ortiz, "El Marro" está "batallando para cubrir la nómina".

En reunión con medios tras la supervisión de los trabajados de rehabilitación de la refinería en esta comunidad, que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario señaló que parte de la problemática de violencia en el país es la fragilidad de las alianzas de las organizaciones criminales, puesto que "ya no hay honor entre ladrones".

"Sí podemos decir que, no obstante los niveles de violencia, hay un debilitamiento evidente de los grupos criminales. Ustedes pueden ver a un líder de una de las organizaciones criminales más importantes del estado que ya no está en su casa con alberca, que ya está en una casa a medio construir, batallando para cubrir la nómina. Por supuesto que hay un debilitamiento y con frecuencia esos brotes de violencia obedecen a reacciones no planeadas de las propias organizaciones criminales".

Y agregó: "El debilitamiento mayor es el del Cártel de Santa Rosa, porque ha sido el cártel dominante, también recuerden que el Santa Rosa es una escisión del Cártel Jalisco Nueva Generación, que luego viene una escisión del Cártel Rosa y una de las de los escindidos regresa a sus viejas alianzas con el Cártel Jalisco, entonces parte de la problemática de violencia en el país es la fragilidad de las alianzas de las organizaciones criminales, ya no hay honor entre ladrones".