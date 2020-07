Metallica lanzará álbum sinfónico y en vivo S&M2

Producido por Greg Fidelman con James Hetfield y Lars Ulrich, este disco recoge más de dos horas y media de música y toma el testigo del previo S&M, premiado con un Grammy, que les unió a esa misma orquesta de 80 músicos en 1999 para grabar las primeras versiones sinfónicas de sus canciones.

Los conciertos de S&M2 sirvieron de inauguración del Chase Center de San Francisco y se celebraron ante 40,000 seguidores de casi 70 países que agotaron todas las entradas.

Según ha precisado la discográfica, estará disponible en multitud de formatos diferentes que abarcan desde el álbum digital a 4LPs de vinilo, 2CDs y versiones en DVD y Blu-ray.

Habrá también una edición limitada de "caja deluxe" con todos los formatos anteriores, además de partituras musicales, púas de guitarra y más sorpresas.

On August 28, experience the concert event of the year, at home and better than ever! S&M2 is available for pre-order now at https://t.co/H6uGlx0xrO. Fifth Members save 20%!



Full Trailer: https://t.co/18nNOZ6ShG

Pre-Save on Digital: https://t.co/V5CjTHtsu3 pic.twitter.com/a0Kb00vE01