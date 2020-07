Reportan aumento de 85 % en llamadas por violencia de género en stmo de Tehuantepec

El Centro de Apoyo y Atención a la Mujer Istmeña (CAAMI) reportó el aumento en un 85% de llamadas de auxilio de mujeres que sufren violencia durante este confinamiento por COVID-19 en la región del Istmo de Tehuantepec, así como el aumento de un 15% de mujeres que ingresan al refugio huyendo de la violencia.

El CAAMI, que pertenece al colectivo de Mujeres 8 de Marzo, informó el grave aumento de la violencia contra las oaxaqueñas en las comunidades indígenas y zonas urbanas de la región, además de la falta de justicia para las víctimas, por lo que exige garantizar su acceso de manera pronta y expedita ante los graves casos de violencia, que los jueces realicen su labor con perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad, así como garantizar el interés superior de la niñez.

El refugio regional para mujeres, conocido también como "China Yodo," cuenta con una capacidad instalada de 11 familias. Durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19 sigue operando a su máxima capacidad.

"Estamos operando al 120%, incluso han tenido que ubicar a las mujeres en casas de transición", comentan. En el CAAMI se han atendido durante el confinamiento a 4 mil 640 mujeres en diferentes espacios.

Asimismo, han ayudado a 3 mil 500 mujeres vía telefónica, a 750 mujeres vía Facebook, y a 120 mujeres a través de la radio cultural "Stipa Gunaa".

Además, derivado de las diferentes gestiones que se realizan por las atenciones brindadas ante los juzgados y Ministerios Públicos, el personal profesional del CAAMI presentó ocho contagios positivos; ante ello se han realizado acciones de limpieza, desinfección y aplicación de pruebas tanto a las mujeres como a sus hijas e hijos que se encuentran en resguardo, así como a todo el personal profesional que brinda atención y servicios integrales.

"Desde el Grupo de Mujeres 8 de Marzo hacemos un llamado a las instituciones de procuración de justicia para implementar acciones urgentes que garanticen el acceso pleno de las mujeres a una vida libre de violencias. Exigimos que las instituciones de justicia implementen acciones de manera pronta, expedita e imparcial. Que se garanticen, y designen recursos presupuestales para los diversos programas de atención, sanción y erradicación de todas las violencias", indicó Rogelia Gonzáles Luis, representante de la organización.

Resaltaron también la exigencia de que se generen políticas públicas con perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad, para atender las graves crisis económicas que enfrentan las mujeres en las diversas regiones del país, y más aún de las mujeres indígenas.

"Como defensoras de derechos humanos seguiremos alzando la voz para exigir justicia ante los feminicidios, la gravé crisis que enfrentan las mujeres en las comunidades indígenas por falta de acceso a servicios de salud.", argumentó.

El CAAMI y el Refugio Regional de Mujeres anunciaron que seguirán brindando atenciones integrales con las medidas sanitarias y de prevención ante la grave crisis sanitaria, que en algunos puntos de la región como Juchitán, se encuentran atravesando el pico de contagios por COVID-19.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno no ha abandonado a las mujeres y que nunca se había protegido tanto a este sector como en su administración. Señaló que en México no se violan derechos humanos, que se castiga el feminicidio, y precisó que no existe una disminución en el presupuesto para protegerlas.

"¿Por qué es la violencia?, ¿por qué se origina la violencia? ¿Por qué no hay justicia? ¿Por qué no son atendidos los jóvenes? ¿Por qué se desintegran las familias? Porque se va a imponiendo un estilo de vida, porque lo importante es triunfar en la vida sin escrúpulos, sin valores morales, se van perdiendo valores morales, pero si se está atendiendo eso, se reduce la violencia, pero no se puede resolver el problema de violencia con medidas coercitivas", comentó.