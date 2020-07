Descarta Subcomité 'toque de queda' ante COVID-19 en La Laguna

Integrantes del Subcomité Técnico de Salud en La Laguna descartaron la aplicación del llamado "toque de queda" para evitar mayores contagios del SARS-CoV-2 (COVID-19) en la región, esto dentro de la reunión semanal que sostuvieron en las instalaciones del Centro de Convenciones de Torreón.

Sobre el llamado que lanzaron la semana pasada integrantes del sector salud en La Laguna, en el sentido de endurecer las medidas sanitarias para evitar mayores contagios, principalmente evitando la movilidad en ciertos horarios a modo de "toque de queda", se pronunció el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, quien señaló que respetan y valoran las peticiones de los trabajadores del sector salud, pero negó que sea viable limitar de esa forma la movilidad en la entidad.

"El toque de queda no creo que sea algo que nos beneficie; ellos mismos han dicho, la misma Federación ha dicho que no se debe exagerar y creo que Coahuila ha llevado bien su proceso hasta ahorita, ha hecho las cosas bien... Creo que han hecho (médicos y personal de enfermería) una labor social en el trabajo diario en materia de salud, además de la profesional que nos brindan; me ha tocado dialogar con distintos grupos de médicos, también con distintos puntos de vista y pues, bueno, dentro de ello pues tienen una gran parte de razón, tenemos que seguir trabajando en la educación de la población, tenemos que seguir enfrentando el reto de la aplicación administrativa de quienes no hacen caso".

También sobre el tema se refirió el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, quien precisó que la medida de implementar un "toque de queda" o de limitar la movilidad de cualquier forma solamente puede ser dictada por el Congreso de la Unión y en situaciones de carácter extraordinario.