'Shaggy' Martínez asegura que no dudó en darle el 'sí' a la Máquina

Pese a los años del Cruz Azul sin ser campeón y la presión de la competencia interna, José Joaquín "Shaggy" Martínez no dudó ni un instante la oferta para convertirse en jugador celeste, aunque sabe que el riesgo de fracaso es latente si no hay aporte en las vitrinas de La Noria.

"Hubo ofertas de otros equipos, estoy muy agradecido con Billy [Álvarez] y [Robert Dante] Siboldi por tomarme en cuenta.

Sé que jugadores de otros equipos quisieran estar aquí, por el compromiso y lo que representa estar aquí en Cruz Azul, porque si quedas campeón haces historia en el futbol mexicano y en el club, fue fácil decirle "sí", porque es un equipo grande.

Es un momento importante, van 23 años (que no han podido ser campeones), es un reto importante para mí, pero es trabajarlo, porque no es fácil, las cosas cuestan mucho, es por eso que vale la pena (venir a Cruz Azul)", explicó el defensa, en videoconferencia.

Sobre su compromiso con la afición cementera y las críticas que hicieron eco por su arribo a La Máquina, "Shaggy" se dijo consciente del objetivo.

"No soy mucho de estar en las redes sociales, se respeta a quien sí, se respeta otras opiniones, porque no les va a tirar mala onda a los que critiquen. A mí me motiva [la afición] para demostrar y aportar… Pero el no lograr el objetivo del título, es fracaso", apuntó el futbolista de 33 años de edad.

Sobre la posibilidad de quedarse con el proyecto del Mazatlán FC, antes Monarcas Morelia, Martínez reiteró que "fueron muchos puntos en que nos basamos para no estar en Mazatlán, pensar en la oferta. Hoy puedo decir que junto a mi familia decidimos bien el esperar, poner en pausa a Mazatlán y gracias a Dios hoy se pudo llegar al Cruz Azul".