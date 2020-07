'No vamos a engancharnos con Trump', dice AMLO sobre el muro fronterizo

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que no confrontará y no se enganchará con el gobierno de su homólogo Donald Trump por la construcción del muro en la frontera norte, porque, comentó, podría provocar un distanciamiento entre ambos gobiernos.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal consideró que "no le afectará" que el equipo de campaña del presidente Donald Trump utilice parte de su discurso que dijo en la Casa Blanca para atraer votantes hispanos en el presento proceso electoral en la Unión Americana.

"No tengo opinión porque es un tema que no se habló, no está en la agenda nuestra, no vamos nosotros a engancharnos en algo que nos vaya a distanciar, solo decirles que ese tema viene de tiempo atrás (…) No voy a confrontarme sobre este tema no queremos ni mencionar, solo recuerdo que cada gobierno de Estados Unidos ha insistido en ese asunto, sea de un partido o de otro, es cosa de ver los datos, y nosotros no estamos de acuerdo con ese tema, no lo tratamos. Agradecemos que no se haya tratado, ese tema y otros, y que se haya enfocado la gira al tratado de libre comercio (T-MEC), que nos importa mucho", agregó.

- "¿No le molesta que parte de su discurso sea utilizado electoralmente en Estados Unidos?", se le preguntó.

"Yo quiero mantener una relación de amistad con el gobierno de Estados Unidos porque considero que nos conviene a los mexicanos. Mis adversarios querían otra cosa, querían pleito, y no fue así, nosotros necesitamos tener una relación de cooperación entre el gobierno de Estados Unidos y de amistad, no de vecinos distantes, sino buscando las coincidencias, haciendo un lado las diferencias. En caso de que existan diferencias, resolverlas con diálogo, sin confrontación.

"No corresponde a mí evitarlo, es una visita. El gobierno estadounidense puede hacer lo que considere, no me afecta, no creo que nos afecte. Creo que la visita fue muy buena para México, muy buena para nuestros paisanos. Por primera vez se hace un reconocimiento público a la importancia de los migrantes mexicanos, se habla de que los mexicanos en Estados Unidos, la comunidad de mexicanos en Estados Unidos ha aportado mucho al desarrollo de esta nación, esto lo expresó el presidente Trump, habló de 36 millones de mexicanos en Estados Unidos, yo tengo otro dato, mencioné que son 38 millones, pero el hecho de que él hable de esa cantidad de mexicanos en Estados Unidos tiene mucho significado, es importante", contestó.