Ventilan crisis matrimonial

Will Smith y Jada Pinkett siguen en el foco de la polémica al conocerse los testimonios del cantante de rap August Alsina, quien reveló que supuestamente tuvo relación extramatrinonial con Pinkett durante varios años.

A pesar de que la famosa pareja conformada por Smith y Pinkett siempre ha dicho que la fórmula para su estabilidad ha sido tener una relación abierta, los comentarios de Alsina han hecho eco en todos los medios y redes sociales.

Jada Pinkett Smith publicó en sus redes sociales que se referirá al tema en el espacio de entrevista digital Red Table Talk, que presenta con su hija Willow Smith y Adrienne Banfield-Norris. "Aquí hay algo que necesitamos sanar... así que me voy a la Mesa Roja", escribió en un tuit.

Frente a frente, Will Smith y Jada Pinkett conversaron sobre lo sucedido hace cuatro años y medio, cuando su relación estaba pasando por un momento complicado.

Finalmente se dieron una segunda oportunidad y retomaron su matrimonio cuando se dieron cuenta que simplemente no podían encontrar la felicidad estando alejados.

"Yo estaba sufriendo mucho, estaba destrozada y estando en medio de esa relación me di clara cuenta que no se puede hallar la felicidad fuera de ti, y por suerte tu y yo también estábamos pasando por un proceso de sanación de una forma muy distinta, puedo decir con certeza que hicimos todo lo que pudimos para alejarnos el uno del otro solo para darnos cuenta que eso no era posible...", dijo Jada Smith.

Según el rapero August Alsina fue el propio Smith quien le habría dado permiso al amante de estar con Jada Pinkett. Es más, se dice que el tercero en cuestión fue presentado a la familia por el propio hijo de Will Smith: Jaden. Se especula que 'Nunya', un sencillo de Alsina, hace alusión a Pinkett Smith.

"Él me dio su bendición (Smith) y yo me entregué totalmente a esa relación durante años. Realmente la amé profundamente y le tengo mucho cariño. Me dediqué a ella", aseguró August Alsina en una pasada entrevista.

"He perdido dinero, amistades... Y eso es porque la gente no sabe la verdad, pero no he hecho nada malo", señaló el rapero de 27 años.

"Nunca quise ser la persona que causara confusión, porque realmente amo a estas personas", aseguró.

Por su parte, los representantes legales de Will Smith y Jada Pinkett negaron esos testimonios que hizo Alsina en el programa Breakfast Club.

Will Smith es una de las estrellas más queridas en Hollywood y es recordado por pelícuas como la trilogía de Dos policias rebeldes, En busca de la felicidad, entre otras.

Will comenzó como maestro de ceremonias del grupo DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince, que formó junto a su amigo de la infancia Jeffrey "DJ Jazzy Jeff" Townes, el cual hacía de DJ y productor. Más tarde contaron con Clarence Holmes, conocido como Ready Rock C, para ser beat box humano. El trío, famoso por sus canciones cómicas tales como Summertime, ganó un Grammy en 1988 en la categoría de rap y empezó a recibir buenas críticas. La voz de Will Smith fue una de las que se escuchó en la canción "Voices that care", sobre la Guerra del Golfo (1991).

Es un cantante que ha explorado desde el rap y el Rythm & Blues. Se dio a conocer con su primer trabajo musical en el 2011 y dos años después sonó muy fuerte con I Luv This Shit.

Su álbum debut, Testimony llegó al puesto 2 en los listados de la Billboard 200 en 2014.