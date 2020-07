'Quiebres, principal desafío de Gobiernos'

Los procesos de quiebras de empresas y bancos serán algo con lo que tendrán que lidiar las autoridades de América Latina y el Caribe, como efectos de la actual crisis, consideró el director del departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Alejandro Werner.

"Si bien no vemos tal vez un problema sistémico, sí va a haber problemas con algunas instituciones en el sector bancario", advirtió el funcionario del organismo. Destacó que en esta coyuntura, los bancos, en general, tienen una buena situación, pero hizo ver que se trata de un impacto real muy grande; esto por la potencial implicación que tendrán los problemas del sector productivo sobre los niveles de capitalización de los bancos.

También mencionó el caso de las aerolíneas, que han reportado caídas importantes en los mercados de valores. Refirió que hay dos grandes compañías de ese sector en América Latina que entraron a un proceso de quebranto, esto como un ejemplo "de lo que vamos a ver", y el tema de la bancarrota bajo el capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos.

"Va a ser un tema muy importante, que las autoridades van a tener que manejar en los próximos años", estableció durante la videoconferencia "Reflexiones", a tres meses del inicio del gran confinamiento que organizó la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas.

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) pidió a los diputados federales que apoyen y ayuden a empresas solventes para que la falta de liquidez no las lleve a la insolvencia o quiebra y así proteger el empleo, salario o ingreso.

En una reunión con los integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, pidieron medidas económicas, fiscales y financieras que contribuyan a la subsistencia de empresas y colaboradores y faciliten la reactivación económica frente a la pandemia del COVID-19 y la crisis económica.

Solicitaron diferir pago de impuestos de empresas y de seguridad social por 90 días sin actualizaciones, recargos o intereses, además la suspensión temporal de pagos provisionales del ISR (propio y retenido por sueldos), así como un procedimiento expedito para agilizar la devolución de los saldos a favor del IVA.

También la devolución del IVA de importación en 5 días máximo, después de solicitar el saldo a favor para empresas exportadoras, una compensación universal, la depreciación acelerada para nuevas inversiones y la deducción de prestaciones a los colaboradores para el pago de ISR.

En cuanto a la certidumbre tributaria, los integrantes de la Canacintra entregaron un documento a los diputados en la que piden no proponer nuevos impuestos, no aumentar las tasas de los impuestos existentes y no proponer reducciones o eliminación de beneficios fiscales o exenciones existentes.

Además, sugirieron no proponer ajustes a la tasa, tarifas y bases imponibles del ISR, del IVA y del IEPS, Combate a la Evasión Fiscal y Promoción de la Formalidad.

En tanto, combatir evasión fiscal y promover la incorporación a la formalidad para generar competencia leal entre todos los agentes económicos, promover la incorporación de contribuyentes a la formalidad, en coordinación con los Gobiernos de los estados y municipios.

En cuanto a las medidas financieras y crediticias, solicitaron que la Banca de Desarrollo garantice créditos a través de la banca comercial para mipymes con tasas de interés blandas, buscar que los créditos a la palabra formalicen al beneficiario, promover activamente el factoraje para apoyar a mipymes con apoyo de la banca de desarrollo y comercial, que las empresas públicas disminuyan los tiempos de pago a proveedores, así como usar los Fondos de Estabilización e Incrementar temporalmente el nivel de endeudamiento para reactivar la economía.