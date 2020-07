Temen más a ataques que al coronavirus

A Manuel Rivera, comisario de Tianquizolco, las autoridades le dijeron que se quedara en casa, que no fuera a trabajar al campo... que se encerrara. La recomendación no era para evitar que se contagiara de Covid-19, sino para no lo asesinaran.

En junio, a lo largo de tres días llegaron a este pueblo de la zona Norte de Guerrero unos 80 hombres armados con el propósito de someterlo. Los pobladores, cuenta el comisario, se equiparon para resistir el ataque. Los hombres rodearon la localidad y, desde los cerros, dispararon contra los habitantes. Las balaceras duraron horas. "Nos armamos unos 100 porque nada más para esas armas tuvimos", cuenta, sentado en el patio de su casa. En los enfrentamientos murió uno de los ciudadanos. Cuatro días después, a la comunidad arribaron policías estatales y militares de la Guardia Nacional porque la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano estuvo bloqueada más de 17 horas. Ahora los policías hacen rondines, pero los habitantes tampoco bajan la guardia: mantienen retenes y hacen su propia vigilancia. VIRUS, EN SEGUNDO PLANO Estos días, Tianquizolco ha sido un lugar de excepción ante la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus. Acá no están atentos de la llegada de la enfermedad, sino de la de los armados. Las medidas sanitarias son secundarias, las que importan son las de seguridad. La única "sana distancia" que desean es con los criminales y el "quédate en casa" cada vez es más difícil de cumplir. Tras los enfrentamientos, por lo menos tres familias huyeron. Aquí han dejado a un lado que Guerrero está en un punto crítico de la emergencia sanitaria debido a la aceleración de los contagios y decesos. Mucho menos les interesa el regreso a la "nueva normalidad". Su descuido tiene sentido, Tianquizolco ha vivido la pandemia en el mismo contexto que ha imperado durante los últimos 13 años: el de la violencia. En la comunidad se armaron desde 2013. Durante siete años, un grupo de La Familia Michoacana estuvo extorsionando, invadiendo casas, secuestrando y robando, hasta que se los pobladores se hartaron. Estos nuevos enfrentamientos en Tianquizolco, dice el comisario, son el colofón de una serie de amenazas y hostigamiento de las organizaciones criminales que operan en la región Norte, donde está ubicado Cuetzala. El 10 de diciembre de 2019, narra, los grupos armados les ofrecieron un trato: que les dejaran el paso libre, a cambio de su tranquilidad. Después aumentó la exigencia: que se unieran a ellos. En las dos ocasiones los pobladores rechazaron las ofertas. En enero, uno de los presuntos líderes criminales le ofreció a 250 mil pesos al comisario para convencer al pueblo. Ante la negativa, hubo amenazas que se cumplieron hace ocho días. Tianquizolco, explica el comisario, es el paso obligado para llegar a Cuetzala, el camino que lleva hacia Cocula e Iguala y el inicio del corredor, Tianquizolco-Chilacahapa-Apetlanca, donde mineras realizan trabajos de exploración y, muy pronto, de explotación. "Lo que quieren los grupos es control de este territorio porque así van a poder extorsionar a las mineras y a todos los dueños de las tierras, además de traficar su droga con libertad", detalla. Como Tianquizolco, en Guerrero hay pueblos de la Montaña y la Sierra que no han podido hacer cuarentena porque la violencia está latente. En el municipio de Leonardo Bravo, en la Sierra, grupos armados no ha dejado de enfrentarse. En el más reciente, el saldo fue de tres hombres asesinados, uno de ellos calcinado, más de 24 casas incendiadas, seis vehículos quemados y más de 300 personas desplazadas. Antes, ocho civiles fueron asesinados en la comunidad de El Naranjo, en la sierra del municipio de Leonardo Bravo. Según el comunicado, los policías y militares repelieron el ataque y se inició un enfrentamiento que duró una hora. En los últimos días, pobladores de Cochoapa El Grande, Copanatoyac y Huamuxtitlán, en la Montaña, no han podido quedarse en casa porque tienen que buscar a sus familiares que fueron desaparecidos y, que en algunos casos, han sido hallados asesinados.