DeSean Jackson se disculpa por publicación antisemita

El receptor de las Águilas de Filadelfia DeSean Jackson se disculpó tras el revuelo causado por una publicación antisemita que difundió el fin de semana en redes sociales.

"Mi publicación definitivamente no estaba dirigida a nadie de ninguna raza en específico de ninguna manera, especialmente la comunidad judía", aseguró Jackson en un video que publicó en Instagram ayer. "Publico cosas en mis historias todo el tiempo y probablemente nunca debí publicar de lo que hizo Hitler pues fue una mala persona y yo lo sé".

El equipo publicó este comunicado: "Hemos hablado con DeSean Jackson sobre su publicación en redes sociales. Sin importar sus intenciones, el mensaje que compartió fue ofensivo, dañino y completamente deplorable. No tiene lugar en nuestra sociedad".

"No es condonado o apoyado de ninguna manera por la organización", añadió. Estamos decepcionados y le reiteramos a DeSean la importancia de no solo disculparse si no de utilizar su plataforma para tomar acciones y promover la unidad, equidad y respeto".

Las Águilas indicaron que analizarán las circunstancias y que hablarán con Jackson, así como con todos los jugadores y personal para educar, aprender y crecer".

La NFL también publicó un comunicado diciendo que "los comentarios de DeSean fueron altamente inapropiados, ofensivos y divisivos y van en contra de los valores de respeto, equidad e inclusión de la NFL. Hemos estado en contacto con el equipo que abordará el asunto con DeSean".

Jackson, elegido tres veces al Pro Bowl, está en su segunda etapa con Filadelfia. Regresó la temporada pasada al equipo que le tomó en el draft en la segunda ronda en 2008.

El expresidente de las Águilas Joe Banner criticó a Jackson en Twitter. Banner escribió: "Si cualquier jugador blanco dijera sobre (los afroestadounidenses) algo tan indignante como lo que dijo DeSean Jackson sobre los judíos esta noche al menos habría una seria conversación sobre cortarlo y la necesidad de tener una reunión para discutirlo. Esto sería totalmente apropiado. Absolutamente indefendible".

Banner, quien también trabajó con Cleveland y Atlanta, posteriormente publicó un mensaje en Twitter anti-Palestina.