Los Guerreros preparan duelos amistosos

De cara al torneo Apertura 2020 que comenzará el próximo 24 de julio, los Guerreros del Santos Laguna sostendrán tres partidos de preparación a puerta cerrada y cumpliendo las normas de seguridad sanitaria emitidas por las autoridades.

Mediante un comunicado de prensa, el club Albiverde dio a conocer ayer la programación de sus duelos de preparación, los cuales comenzarán este mismo sábado 11 de julio, arrancando con la tercera fase del protocolo establecido por la Liga MX para evitar los contagios masivos del coronavirus COVID-19. Serán los únicos duelos de pretemporada para el equipo dirigido por Guillermo Almada, que después de realizar un campamento de diez días en Monterrey, ha regresado a las instalaciones de Territorio Santos Modelo para continuar con sus entrenamientos.

El primer partido amistoso para los Guerreros será el próximo sábado 11 de julio, recibiendo en las canchas alternas de Territorio Santos Modelo, a los Mineros de Zacatecas, equipo que participó en el Ascenso MX y contra el que los Guerreros ya han tenido sus choques dentro de la Copa MX. Posteriormente, los Albiverdes volverán a tener otro duelo en su cubil, siendo anfitriones de su equipo "hermano", la Jaiba Brava del Tampico - Madero, con quienes medirán fuerzas el miércoles 15 de julio, un rival que ya es tradicional durante las pretemporadas santistas.

Será en su tercer y último partido de preparación, que los Guerreros tendrán al único contrincante de la Liga MX, los todavía campeones Rayados del Monterrey, con lo que ambas escuadras culminarán su etapa pre competitiva. El partido entre laguneros y regiomontanos será el sábado 18 de julio en el estadio BBVA, casa de los Rayados, encuentro que igualmente se realizará a puerta cerrada, a solamente una semana de distancia para el inicio del campeonato. Durante la presente semana, previo al primer compromiso, el conjunto Verdiblanco trabajará a doble turno en su cuartel general.

Tras culminar la segunda fase de pretemporada de los Guerreros del Santos Laguna en territorio neoleonés, el mediocampista Fernando Gorriarán ofreció una entrevista en la que habló a fondo sobre el trabajo que han desarrollado los Albiverdes hasta el momento, las expectativas de cara al siguiente torneo y en el plano particular, acerca de destacar en diferentes estadísticas de rendimiento individual desde su llegada al club.

"Nando" reconoció que el trabajo realizado en el campamento en Monterrey, exigió al máximo las capacidades físicas de los futbolistas, un aspecto que no le desagrada al volante sudamericano: "un poco fuerte, sabemos que son los diez días más intensos del año, pero después nos veremos beneficiados con el correr de los partidos. Ya conozco al profesor Almada, sé de sus trabajos, la verdad es que son un poco fuertes, pero es algo normal, tomando en cuenta la etapa que estamos viviendo hoy en día", afirmó.

La incorporación de los refuerzos santistas ha sido del agrado de Gorriarán, sobre todo con su compatriota Manuel Balda, lo que hace a Fernando tener buenas sensaciones a futuro, sabiendo que los resultados deportivos son en parte, consecuencia de una buena armonía en el vestidor: "la verdad es que veo al grupo muy unido, está trabajando de la mejor manera, sufriendo un poco ahora, pero después nos vamos a ver beneficiados en los partidos. Todos los que vinieron están para sumar, algo que se ha visto en el día a día, la verdad es que son grandes personas también, trataremos de integrarlos de la mejor manera para que se sientan más cómodos".

Ser uno de los mejores mediocampistas de la Liga MX en cuanto a la recuperación de balones, es algo que llena de orgullo a Gorriarán, aunque comparte el mérito con el cuerpo técnico y con sus compañeros de equipo: "es algo que le debo al profesor Almada y al cuerpo técnico, porque todo el equipo trabaja de la misma manera, quizás me tocó salir en esa estadística, pero sin duda que mis compañeros hacen un gran trabajo y me ayudan en mucho, ellos son fundamentales, porque lo primordial es tener un buen grupo, que todos los compañeros se sacrifiquen por ti, es algo que ha dado un plus, pero quizás en algún partido resalta uno y en el próximo, otro compañero, así va pasando", señaló.

Gorriarán acaba de cumplir un año defendiendo los colores de los Guerreros del Santos Laguna, donde el uruguayo se ha sentido como en casa y pretende quedarse para sumar mayores logros a nivel individual y colectivo: "me siento muy feliz. La verdad es que estoy muy contento acá porque la gente me trata de la mejor manera, tengo los mejores compañeros y el mejor cuerpo técnico. Trataremos de obtener logros importantes, que es lo que nos falta", sentenció.

Amistosos de Santos Laguna

FECHA RIVAL SEDE 11 de julio Mineros de Zacatecas Corona 15 de julio Tampico Madero Corona 18 de julio Rayados del Monterrey BBVA