Suspenden servicio de comedor en Clínica 16

Desde hace unas semanas se suspendió el servicio de comedor al personal que labora en el Hospital General de Zona (HGZ) número 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Torreón, situación que se ha convertido en un problema pues hay trabajadores que por la contingencia sanitaria deben prolongar sus jornadas laborales y requieren ingerir alimentos y bebidas.

Además, algunos empleados que prefirieron declarar bajo el anonimato, destacaron la necesidad de que el instituto les proporcione un espacio con las condiciones sanitarias adecuadas para poder consumir los alimentos, sobre todo por el escenario complicado que se vive.

"Por ejemplo, el personal que entra a las 7 de la mañana, regularmente baja a comer algo entre la 1 y las 2 de la tarde y pues ahora no nos dan. Los que andan de tarde bajábamos a cenar algo entre las 6:30 y 7:30 de la tarde, media hora tenemos derecho a comedor pero pues no hay servicio. Hay que aguantarse el hambre porque ya entrando no podemos salir hasta terminar la jornada y luego si te llevas tu lonche, no hay refrigerador ni microondas para calentarlo, te lo llevas y se te echa a perder con el calor", señalaron.

De acuerdo al Reglamento para el Suministro de Alimentos al Personal de las Unidades Médico-Hospitalarias y con base en el contrato colectivo de trabajo 2019-2021 celebrado entre el IMSS y el Sindicato de Trabajadores, el personal tiene derecho a alimentos de acuerdo a su jornada laboral.

Por ejemplo, el artículo 2 señala que disfrutarán de tres alimentos al día todos los trabajadores que laboren 23 horas continuas, como mínimo, en jornada acumulada o guardias.

El artículo 3 menciona que los trabajadores que presten servicios durante la jornada nocturna, 10 horas como mínimo, tendrán derecho a que se les proporcionen dos alimentos mientras que el artículo 4 dice que el personal con jornada de 8 horas disfrutará de un solo alimento dentro de su jornada y así sucesivamente. El servicio de comedor y de colación está sujeto al horario que se fija en cada unidad por la dirección de la misma.

"No tenemos servicio de comedor. Yo creo que ya va para el mes por lo de la contingencia, bueno, a nosotros nos dijeron que porque unos compañeros habían salido contagiados y que nada más se le estaba dando el servicio a los pacientes pero me imagino que ya traen las dietas preparadas de otro lado o contrataron gente para únicamente hacer eso porque la semana pasada dieron dietas para el área COVID todas en desechables y con plástico", expresaron.

Los trabajadores relataron que el pasado fin de semana tuvieron que comprar comida en un negocio ubicado sobre la avenida Presidente Carranza y la calle 24 lo que derivó en una "desagradable sorpresa" pues al degustar el platillo se encontraron con gusanos entre la carne y el queso. De esto último, El Siglo de Torreón cuenta con la evidencia a través de un video que compartieron a esta casa editora los quejosos quienes afirmaron que algunos de ellos se enfermaron del estómago.

"Nos estamos exponiendo a eso, adentro de la clínica no te dan ni agua tienes que llevarte tu botella, la situación en ese aspecto ahorita sí está fea", subrayaron.

Ayer, el Departamento de Comunicación Social del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en el estado de Coahuila informó que el comedor estará en condiciones de abrir esta semana aunque no se admitió si oficialmente fue cerrado el espacio y bajó qué motivo. También se dio a conocer que la dirección de la Clínica 16 no tenía quejas al respecto y que había disposición de abordar cualquier tema con el personal. El IMSS señaló que otra alternativa es que el personal platique con la representación sindical, "en caso de que hubiera algo"-