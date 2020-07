Busca Morena frenar a 'infiltrados'

El líder nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, advirtió que su partido renovará a su dirigencia mediante encuesta, pero rechazó abrir el proceso, para evitar se infiltren priístas y panistas en la decisión que sólo toca a militantes morenistas.

"Lo único que queremos es que no nos arrebaten el derecho que tienen los militantes para elegir a sus dirigentes. No puede ser (la encuesta) al pueblo en general, porque en el pueblo en general están también están los priístas y panistas, los golpistas y los conservadores, ellos no tienen por qué meterse a la vida interna de nuestro partido.

"Tienen que ser los afiliados, los militantes, los que han sufrido en carne propia los esfuerzos de la construcción de Morena", advirtió.

La semana pasada Morena emitió su convocatoria a proceso interno, pero la encuesta se realizará entre los empadronados, a pesar de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) señaló que el listado de militantes carece de certeza y desde fines de 2019 ordenó que se depurara, lo que no ha ocurrido.

Hoy, en mitin virtual organizado por Morena, en ocasión del segundo aniversario del triunfo electoral del 1 de julio de 2018, Ramírez aseveró que se cumplirá la sentencia del TEPJF del 26 febrero, en que se ordenó ir a encuestas -a falta de padrón validado- y el requerimiento emitido la semana pasada, para proceder al relevo antes del 6 de septiembre, en que inicia el proceso electoral federal 2021.

Empero, en ese mitin el líder de los diputados de Morena, Mario Delgado, reclamó ir a elección abierta para elegir dirigencia en Morena y no tener miedo.

"Si le dimos al pueblo de México, porque así lo quiso nuestro Presidente, el poder de quitar, de poner y de quitar a presidentes de la República, le dimos a esa confianza al pueblo, debemos también darle la confianza al pueblo para que elija al dirigente partidista a través de las encuestas. Debemos dar ese paso sin miedo y de manera transparente, abierta, sin restricciones.

Aseveró que, si Morena demandó revocación de mandato, "si le damos todo el poder y la confianza al pueblo, hagámoslo también en nuestro partido. Creo que estamos a tiempo de hacerlo, es una recomendación que nos hizo el Presidente y para ya darle vuelta a esto y ponernos a organizar el 21", dijo.

En la celebración vía redes sociales el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, también se pronunció por actualizar los liderazgos regionales, municipales y nacionales, atendiendo siempre las recomendaciones de las autoridades de salud y mediante encuestas.

Empero Monreal no mencionó si estos sondeos debieran ser abiertos o cerrados, a la militancia morenista.

Pidió atender la recomendación que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo hace más de un año "utilizar, para evitar la división, el método de encuesta para seleccionar dirigentes y aspirantes, lo cual se tendrá que lograr de manera democrática, con el respaldo de la militancia, y descontando los negativos, para que sean elegidas las personas más aceptadas entre la base social".