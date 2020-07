Britney preocupa a sus fanáticos

Para los fanáticos de Britney Spears no es novedad ver en sus cuentas de redes sociales videos donde aparece mostrando sus coreografías, realizando yoga o mostrando sus propias pasarelas de moda, no obstante, justamente en una de éstas últimas la cantante despertó la preocupación de fans que cuestionan su salud mental.

La artista de 38 años publicó recientemente otro video en su perfil de Instagram, algo que no sorprende en la intérprete de Oops I Did it Again, sin embargo, el material comenzó a dar de qué hablar tras aparecer en dicho clip realizando una conducta repetitiva que despertó alertas entre su fandom.

En la grabación Britney aparece sosteniendo un arreglo floral que le obsequió su florista, lo que agradeció comentando que le iluminó su día, seguidamente se le ve posando frente a la cámara y realizando un desfile, lo que llamó la atención tras ejecutar la acción en numerosas ocasiones.

"¡¡¡SANTA MI***A!!!!! Mi florista me sorprendió al hacer que el arreglo floral tuviera todos los colores diferentes… Estaba tan emocionada que me puse mi camisa amarilla favorita y tuve que COMPARTIR (sic)", escribió la mamá de Sean Federline y Jayden James Federline junto a la publicación.

