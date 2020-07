La 'Chilindrina' asegura no estar en bancarrota

María Antonieta de las Nieves recomendó a los televidentes mantenerse aislados, permaneciendo en su casa y respetando la cuarentena para evitar más contagios por coronavirus.

En una entrevista online con el presentador argentino Guillermo Andino para América TV, contó que desde hace tres meses no sale a la calle, pues teme exponerse y contagiarse del virus. Sin embargo, encontró en las redes sociales una forma de mantenerse cerca de sus fans. En un video aclaró que no se encuentra en la quiebra como se ha mencionado, a pesar de que su show en circo tuvo que pausarse por la pandemia.

"Gracias por preocuparse por mí, yo creo que se preocupan, porque todo el mundo me dice '¿es cierto Chilindrina que te estás muriendo de hambre?', no, tanto así no, es más, como muy bien, adelgacé porque me veía muy gorda en la televisión, entonces me dan mi dieta especial de verdurita, guácala, que no me gusta… Les quiero decir que estoy muy bien, la pandemia no me ha caído mal, me ha caído bien porque estoy en mi casa, con mi familia, mi mamá María Antonieta es mi nueva mamá, me trata muy bien", expresó.

María Antonieta enfatizó que ella y su personaje, "La Chilindrina", están libres para trabajar donde quieran; agradeció a sus "chilindrifans" por el apoyo que siempre le han brindado, y anunció que ella misma se encarga de responder los mensajes que le llegan a sus redes sociales.

En la misma entrevista afirmó que Roberto Gómez Bolaños dejó de personificar al Chavo debido a su edad, por lo que el programa se canceló debido a ello. "Se sentía muy viejo para interpretar a un niño de ocho años. Él se sentía más cómodo haciendo sus otros personajes. Fue raro porque no se lo dijo a nadie. Cuando yo se lo pregunté me dijo que nunca iba a volver a hacer el Chavo y me dolió mucho", afirmó la actriz.