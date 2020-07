Reduce porcentaje de patrocinio en Comité Olímpico Mexicano

Las implicaciones del aplazamiento de Tokio 2020 y la crisis provocada por la pandemia del nuevo coronavirus, hicieron que el Comité Olímpico Mexicano (COM) entrara a un "proceso de restablecimiento" con sus socios comerciales.

Basta con ingresar al sitio web del COM para percatarse de la desaparición de su sección de patrocinadores, en la que ya es un hecho, no volverá a situarse el Banco del Ahorro Famsa, que entró en liquidación esta semana al revocarse su licencia.

"Estamos en pláticas con todo el grupo Famsa, dado que el banco ya no será nuestro patrocinador, ver con qué área nos tenemos que acercar para ver lo del patrocinio. Estamos en un periodo de restablecimiento de patrocinios, no solamente con Famsa, sino con todos los que nos han estado apoyando", declaró Carlos Padilla, presidente del COM.

Con la incertidumbre financiera que hay en el país, como en casi todo el mundo, Padilla confesó que los socios del Comité Olímpico Mexicano le han notificado que habrá una reducción en los porcentajes del dinero que se había comprometido para el proceso Tokio 2020.

"Hasta ahora lo que nos han señalado los patrocinadores es que tenemos que replantear los porcentajes que ya estaban autorizados para este año y para el otro año con alguna reducción. Estamos en negociaciones y por eso optamos por quitar el espacio de patrocinadores de nuestra página de internet".

La postergación de los Juegos provocó un costo al COM de seis millones de pesos que la solidaridad del Comité Olímpico Internacional y Panam Sports ayudaron a resarcir.

Padilla adelantó que el grupo High Life vestirá a la delegación en la inauguración de Tokio 2020.

Los comprometidos

Ropa de gala. El grupo High Life, que importa las marcas Hugo Boss y Zegna, vestirá a la delegación mexicana en la inauguración de Tokio.

Uniformes seguros. La marca deportiva Li Ning garantizó la entrega de todas las prendas deportivas al contingente olímpico.

Datos

2019 año en que Banco Famsa se sumó como uno de los patrocinadores principales.

6 millones de pesos costó al Comité Olímpico Mexicano el aplazamiento de los Juegos.

150 atletas es el número estimado de los que participarán por México en la justa de Tokio.

65 por ciento de los patrocinadores japoneses de los JJOO no saben si continuarán con el apoyo.