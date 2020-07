Mia Khalifa revela que sufrió abuso emocional

Con nueva imagen, Mia Khalifa no pudo callar más y habló en contra de la industria del cine para adultos debido al daño que le provocó cuando trabajó en ella, pues sufrió de abuso emocional.

La actriz causó gran controversia en redes sociales luego de revelar que comenzó en esa industria a base de engaños y abusos.

Sus declaraciones causaron indignación en los internautas y han iniciado una campaña para exigir justicia ante esta situación.

Fue por medio de una serie de publicaciones en su cuenta de Twitter, que Mia detalló que el ejecutivo del sitio erótico Bang Bros, Jordan Sibbs, la contactó para que realizara una sesión fotográfica para la revista Vogue, algo que fue falso.

Khalifa mencionó que se sentía honrada de haber sido considerada para tan increíble oportunidad, pero después se convirtió en su pesadilla.

"Nunca he hablado de esto porque me hicieron sentir como si no pudiera contar mi historia sin ser ridiculizada. Ahora me siento segura y siento la necesidad de descargar algunas cosas que me han perseguido".

De esta forma, la actriz dio a conocer que se encuentra indignada al ser recordada por sus desnudos.

Esto debido a que ha provocado que su salud mental se vea afectada, pues considera que esta etapa fue una de las peores de su vida y un gran error.

Sin embargo, ahora ha iniciado una petición en Change.org para que el sitio erótico retire los videos donde aparece.