Nuevo León endurece medidas sanitarias ante crecimiento de COVID-19

Para tratar de evitar la saturación de los centros hospitalarios ante el crecimiento de los contagios del virus SARS-CoV-2, luego de seis días consecutivos con más de 600 pacientes de la enfermedad y al reportarse este jueves 22 defunciones, la cifra más alta hasta hoy en el estado, el gobierno de Nuevo León anunció medidas drásticas para restringir la movilidad: arrestos o multas para quienes no usen cubrebocas, lo lleven de forma inadecuada -en áreas públicas y en el sistema de transporte- o por salir a la calle sin causa de fuerza mayor.

Las medidas de restricción establecen que sólo se considerará justificada la presencia en la vía pública entre las 22:00 y las 5:00 horas, y sólo por motivos de fuerza mayor, como traslados para compra de medicamentos, de alimento, a unidades de atención médica, públicas o privadas, a centros de refugio o instituciones públicas o privadas de asistencia social.

Asimismo, se respetará si el traslado es a instalaciones de seguridad pública, protección civil, procuración y administración de justicia e instituciones consideradas esenciales para la protección de la persona, familia, bienes o protección de cualquier persona que conforme a la ley esté obligado a cuidar y proteger a las personas vulnerables, protección de niñas, niños y adolescentes, así como adultos mayores.

También se toma en cuenta el traslado a centros de trabajo considerados esenciales.

La vigilancia en el cumplimiento de estas restricciones será a través de las policías municipales y Fuerza Civil. Lo que se tomará como motivo de amonestación, aplicación de multa o falta administrativa será el no portar cubrebocas o utilizarlo incorrectamente, así como estar en la vía pública sin justificación.

En rueda de prensa, encabezada por el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, el secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos, y de Economía, Roberto Russildi Montellano, el mandatario estatal rechazó que se vaya a instrumentar un "toque de queda" para obligar a la gente a permanecer en sus casas.

No obstante, en coordinación con los alcaldes, señaló, se tomarán medidas restrictivas a partir de este viernes, con el objetivo de que no se sature el sistema hospitalario y no se arriesgue la operación de las actividades esenciales y no esenciales que han venido trabajando.

El gobernador informó que en este momento están en rojo o riesgo máximo los indicadores relacionados con la cifra de contagios diarios y la tasa de transmisión, pero ya está en riesgo alto la ocupación hospitalaria para pacientes Covid, la cual la semana pasada se encontraba a 55%, mientras en terapia intensiva está en alrededor de 50%.

En este momento, Nuevo León tiene en rojo dos indicadores del semáforo para determinar la actividad económica, dos en naranja, dos en amarillo y cuatro en verde. "Para detener la reactivación, debe haber al menos tres indicadores en rojo", recordó el mandatario.

Entre las medidas que se contemplan para reducir la movilidad destacan que todos los comercios y establecimientos de servicios no esenciales que han operado desde el 10 de junio podrán abrir al 100% solamente de lunes a viernes, entre las 5:00 y las 22:00 horas. Permanecerán cerrados sábados y domingos.