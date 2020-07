Conductor Roberto Carlo se contagia de COVID-19

El conductor y actor Roberto Carlo dio positivo a la prueba de COVID-19, así lo informó este jueves a través de sus redes sociales, donde detalló que se encuentra hasta el momento bien de salud aunque presenta algunos malestares.

El conductor detalló que desde el miércoles se sintió mal, que sentía el cuerpo cortado, dolor de cabeza, diarrea, dolor muscular, esto durante la transmisión del matutino que conduce, razón por la que pidió al servicio médico del programa lo atendieran.

Detalló que finalizando la transmisión, fue al hospital a hacerse la prueba de Coronavirus, ya que creía que existía la posibilidad de haber contraído el virus, aunque también podría ser un resfriado ya que había hecho ejercicio en su jardín.

"Ayer ya no supieron de mi porque estaba mal pase uno de los peores días de mi vida, con una migraña horrible, ayer por la mañana comencé con falta de aire y decidí que me atendieran en el servicio médico del programa pero a lo largo del día me comencé a sentir peor", explicó.

Desafortunadamente esta mañana di positivo en la prueba de isopado de #COVIDー19 , la cual me hice por síntomas como falta de oxigenación y una migraña terrible. Esta mañana me siento mejor, pero toca entrar en cuarentena así que no estaré estos días en el programa @saleelsoltv pic.twitter.com/LchhFNd1oQ — Roberto Carlo (@robertocarlomx) July 2, 2020

Tras esto, el conductor señaló este jueves que los resultados de su prueba le llegaron a su casa y el resultado era que es portador del COVID-19.

"Mi prueba salió positiva y afortunadamente la de Rubén (su novio) salió negativa. Sí, así es esto pero ya solo toca seguir el protocolo de aislamiento. Tengo fe y quiero tener certeza en que todo estará bien, Rubén se tendrá que aislar y tomaremos todas las medidas de seguridad, toca cuidarnos y que esto es una realidad, no hay que bajar la guardia, no nos confiemos, yo me considero de las personas que más me he cuidado y miren, me tocó", dijo.

Roberto desechó la posibilidad de que haya contraído el virus el sábado pasado, durante una transmisión especial que Netflix hizo para celebrar la Marcha del Orgullo LGBT, en donde por cierto, le propuso matrimonio a su novio Rubén Kuri.

"Me han preguntado si el sábado en el programa no me habían hecho la prueba y les quiero decir que ahí no fue por que se siguieron protocolos muy estrictos de sanidad y nos hicieron la prueba. Ahí estábamos todos muy bien, eso tuvo que haber sido después, en algún lugar o en algo que comimos, no lo sé", añadió.