Aseguran que Fernando Carrillo está en su 'peor estado físico' tras foto

Fernando Carrillo sorprendió a sus seguidores de Instagram al publicar una fotografía de su torso desnudo, en la que, según afirma, está en su "peor estado físico".

El actor de 54 años hizo un llamado a sus fans para sumarse al reto de entrenar y publicar una fotografía con los cambios obtenidos a los 30, 60 y 90 días.

En el mensaje de Carrillo se lee:

"Esta foto me la hice, para comenzar de nuevo a ENTRENAR y comparar en 30 60 y 90 días. Este soy yo en mi peor estado físico. Quieres acompañarme a ponernos en el mejor estado físico de la vida? Si? Subamos TODOS y TODAS una foto igual y me etiquetas e invitas a dos amigos o amigas para que te acompañen y motiven. Haremos lo mismo en 30 60 y 90 días (1ro de Agosto, 1ro de Septiembre y 1ro de Octubre.) y así poder juntos, COMPARAR el cambio. La mejor transformación de mujer, y el mejor hombre ganarán UN VIAJE A TULUM por 4dias y 3noches al mágico y único @bufoalvariussanctuary para que seas aún, más FELIZ!!! Quien se apunta en este RETO? #challenge #discipline #disciplina #amor #love #1 #health #healthylifestyle #ferreveryoung #healthy #amen Photo by: @mgdecandido".

Muchos de sus seguidores no concordaron con él sobre que esa fotografía representara su "peor estado físico", pues a su juicio se ve "espectacular".

"Estás bello mucho más guapo que cuando tenías 30!!! Besitos y miles de bendiciones amigo querido". "Cómo que tú peor estado ???! Estás perfecto!! Amo tus tatuajes". "Si ese es el peor, como será luego de cumplir ese entrenamiento! Espectacular". "Cómo haces para conservarte bien los años no te pasan. Yo era pequeña cuando te veía y sigues casi igual", son algunos de los comentarios.

Hace unos días, el actor posteó una foto con su hija, y confesó lo mucho que la extraña en esta cuarentena por el COVID-19, en la que muchos han estado alejados de sus seres queridos.

"No sé que es más emocionante. Despertar a tu lado o soñar junto a ti. Te extraño INMENSAMENTE mi amor".