¡TERCER STRIKE!

a pandemia del coronavirus COVID-19 ponchó a la Liga Mexicana de Beisbol, que decidió cancelar su temporada, por primera vez en la historia desde 1925, dejando a los aficionados de todo el país, sin la oportunidad de disfrutar del Rey de los Deportes.

Mediante un comunicado oficial, el circuito de deporte profesional más añejo de México, dio a conocer ayer la decisión de cancelar la temporada 2020, una determinación tomada en conjunto por los 16 equipos, incluyendo a los Algodoneros del Unión Laguna. La LMB había hecho dos intentos previos de poder celebrar su campaña del 95 aniversario, que en un inicio estaba pactada para comenzar el 6 de abril y posteriormente se estableció el 7 de agosto para iniciar, pero al no existir las condiciones necesarias para recibir aficionados en los estadios, se determinó cancelar la temporada, algo que ni siquiera había logrado la Segunda Guerra Mundial.

Para los Algodoneros el Unión Laguna es un duro golpe al no poder celebrar su temporada de 80 aniversario, en el estadio de la Revolución, además de echar por la borda toda la planeación y las firmas de peloteros que había realizado la directiva. El presidente ejecutivo del equipo Guinda, Guillermo Murra Marroquín, comenzaba apenas su segundo año de gestión y el primero con un verdadero proceso de planeación, ya que en 2019 se adquirió la franquicia cuando faltaban pocas semanas para cantar el "Playball", por lo que tuvieron una atribulada campaña que se pensaba resarcir durante el 2020 que finalmente no se pudo llevar a cabo.

En el comunicado emitido por la presidencia de la LMB, encabezada por Horacio de la Vega, se afirmó que: "derivado de las múltiples reuniones sostenidas con las autoridades sanitarias federales, así como de los argumentos vertidos por los Gobiernos Estatales en torno a la salud de sus habitantes y las conversaciones con Minor League Baseball (MiLB) a la que estamos afiliados, los 16 dueños de los equipos de la LMB, en conjunto, con la Liga Mexicana de Beisbol, han tomado la difícil decisión de no llevar a cabo la Temporada 2020. Nos debemos al Beisbol y tenemos el firme objetivo de poner en marcha las actividades de nuestro deporte, no obstante, a la fecha no se estima que existan las condiciones que garanticen la integridad de nuestros aficionados, jugadores, miembros de los cuerpos técnicos, umpires y la plantilla de colaboradores".

Esa decisión se tomó ayer, en una asamblea virtual que sostuvieron los ejecutivos de los equipos, incluyendo a Murra, del Unión Laguna, quien aunque apenas está comenzando como socio en la LMB, su amor por el beisbol ha ido en crecimiento y su compromiso con los aficionados laguneros, por brindar un buen espectáculo, se vio truncado por la emergencia sanitaria. "Lo primero siempre será la salud. Hicimos un gran esfuerzo, todo lo posible junto a las autoridades, los gobiernos estatal y municipal, pero lamentablemente no existen las condiciones para recibir a nuestros aficionados, nunca los vamos a exponer y pensando en ellos, en los coaches, trainers, mánager y los protagonistas, que son los peloteros, tomamos esta difícil determinación, que nos duele mucho, pero desde ya nos hacemos el compromiso de trabajar duro, para en 2021 ser ese equipo digno de nuestra gran afición", señaló Murra.

Aprovechando su reunión, los presidentes de equipos acordaron trabajar con el objetivo de ser una liga responsable y en constante crecimiento, por lo que brindarán apoyo económico a peloteros y ampáyeres, para que puedan sobrellevar la difícil situación de no trabajar durante el semestre. Señalaron también los directivos, que aprovecharán la pausa forzada para instrumentar una profunda reingeniería que les permitirá innovar y fortalecer hacia el 2021, así como generar un nuevo y actualizado Sistema de Gobernanza (Estatutos y Reglamentos) que la LMB no ha implementado en los más recientes 30 años.

Invertirán en la transformación tecnológica y digital de la LMB, enfrentando así, los retos que el futuro disponga para el deporte, invirtiendo también en la infraestructura de televisión y medios, convirtiendo una debilidad, en una fortaleza hacia el porvenir.

Peloteros, historiadores, cronistas y miles de aficionados, expresaron en redes sociales su pesar por no tener beisbol de la Liga Mexicana durante este verano, pero al final, coincidieron en que salvaguardar la salud de la población y evitar más contagios del coronavirus es lo más prudente.

