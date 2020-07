Contagios y muertes no cesan en México

Un mes después de que se adoptó la "nueva normalidad", México superó a España en el número de muertes por COVID-19 al contabilizar 28 mil 510, mientras que el país europeo llegó a 28 mil 364.

Según el conteo de la Universidad Johns Hopkins, México ocupa el sexto lugar entre los países con más decesos por COVID-19. El primer sitio lo tiene Estados Unidos con 128 mil 44 muertes, le siguen Brasil con 60 mil 632, Reino Unido con 43 mil 991, Italia con 34 mil 788, Francia con 29 mil 864 y México con 28 mil 510, por lo que desplazó a España, país que contabiliza 28 mil 364.

José Luis Alomía, director de Epidemiología, detalló que en las últimas 24 horas las autoridades sanitarias de los estados incorporaron a la plataforma de la Secretaría de Salud 741 fallecimientos, lo que no significa que ocurrieran todas en un día.

Precisó que se han confirmado 231 mil 770 casos positivos al nuevo coronavirus, 5 mil 681 más que el pasado martes, y que 24 mil 734 corresponden a la epidemia activa. Agregó que a la fecha se han recuperado 138 mil 319 pacientes de COVID-19, es decir, 60% del total de personas que contrajeron el virus.

Con esta cifra, nuestro país entró al top ten de naciones con mayor número de contagios al ubicarse en el lugar 10, desplazando a Irán y por debajo de Estados Unidos, Brasil, Rusia, India, Reino Unido, Perú, Chile, España e Italia, según datos de la universidad.

Alomía resaltó que en todo el país hay 28 mil 924 camas para atender la enfermedad provocada por el SARS-CoV-2, de las que 16 mil 243 están disponibles y 12 mil 681 ocupadas, una disponibilidad de 56%.

Puntualizó que hay un total de 9 mil 430 camas de cuidados intensivos o que cuentan con ventilador mecánico para soporte respiratorio, de las que 5 mil 797 están disponibles y 3 mil 633 ocupadas, con disponibilidad de 61%.

En camas generales, Tabasco, Puebla y Nayarit tienen la ocupación más alta con 68%, 61% y 60%, respectivamente, mientras que en camas críticas Baja California tiene una ocupación de 61%, Nuevo León de 59% y Sonora de 55%.

Alomía Zegarra también dio a conocer que 46 mil 13 trabajadores de la salud enfermaron de COVID-19 y 13 mil 570 son casos sospechosos. Indicó que 42 mil 252 se atendieron de manera ambulatoria, mil 834 requirieron hospitalización, pero se mantuvieron estables; mil 693 presentaron gravedad y 234 fueron intubados.

"De los profesionales de la salud que se contagiaron de COVID-19, 41% son enfermeras, 29% médicos, 27% otros trabajadores de la salud, 2% laboratoristas y 1% dentistas".

Reveló que hasta el momento se han contabilizado 683 defunciones entre el personal de salud y aún hay 23 sospechosas.

En su oportunidad, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, reiteró que no es viable hacer pruebas masivas para detectar coronavirus y que las palabras del director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, de "test, test, test", fueron sacadas de contexto, y además que los Centros de Control de Enfermedades de Europa mantienen la misma postura que México.

"No existe en otras partes del mundo un planteamiento de hacer pruebas generalizadas, se interpretaron las palabras del director de la OMS que ha dicho 'test, test, test' como recomendación de hacer pruebas a todo mundo y eso es una idea distorsionada", aseveró.

Acerca de cuántas pruebas se tendrían que hacer en el país, López-Gatell Ramírez destacó que hacerlas de forma masiva no tendría un impacto benéfico para la sociedad porque en todo caso se tendrían que repetir cada 15 días.

"Sería hacerlas a todo el mundo. Suponiendo que es posible hacerlo en una semana, a la siguiente o en 15 días habría que repetirlas. Esto no es procedente. Y digamos que no se hicieran las 128 millones, quizá la mitad, poco más de 60 millones: pasaría lo mismo, 30 millones o 10 millones, así no funciona el asunto. No es que haya cuota de pruebas, es que donde hay un caso sospechoso hay que hacer la prueba, se hace estudio de contacto y por ende la contención centrada en personas, que es lo que hemos hecho desde el principio".

Subrayó que el sector salud está enfocado en atender la epidemia por COVID-19, pero consideró necesario recordar a la población que el Sistema de Salud del país estaba lejos de ser perfecto.